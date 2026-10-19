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Từ nay, nhiều người có tài khoản VNeID có thể cập nhật để hưởng ngay quyền lợi đặc biệt

Thùy Linh
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Người dân hiện có thể sử dụng ứng dụng VNeID để đặt vé máy bay, tra cứu bãi đỗ xe và quản lý hành trình di chuyển thông qua Nền tảng giao thông tập trung được đưa vào vận hành thí điểm từ giữa tháng 9/2026.

Theo Công an TP. Hồ Chí Minh, nhằm nâng cao chất lượng phục vụ người dân và thúc đẩy chuyển đổi số, giữa tháng 9/2026, Trung tâm Dữ liệu quốc gia về dân cư phối hợp với Công ty cổ phần dịch vụ và giải pháp công nghệ Gotrust ra mắt Nền tảng giao thông tập trung, đồng thời triển khai thí điểm trên ứng dụng định danh điện tử VNeID.

Việc tích hợp nền tảng này giúp người dân tiếp cận thông tin, nâng cao kiến thức và kỹ năng sử dụng các tiện ích thuộc Đề án 06/CP, đồng thời thực hiện các dịch vụ giao thông nhanh chóng, thuận tiện hơn.

Thông qua quá trình sử dụng và tương tác của người dân, các cơ quan quản lý cũng có thêm cơ sở để tiếp tục hoàn thiện, phát triển các tiện ích phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Đây cũng là một trong những giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến, phát triển công dân số và hỗ trợ công tác chỉ đạo, điều hành của cơ quan quản lý các cấp, hướng tới thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

Đặt vé máy bay, tìm bãi đỗ xe ngay trên VNeID

Nền tảng giao thông tập trung được tích hợp trực tiếp trên ứng dụng VNeID, cung cấp nhiều tiện ích liên quan đến nhu cầu đi lại của người dân.

Một trong những tính năng đáng chú ý là đặt vé máy bay. Thông qua nền tảng, người dùng có thể tìm kiếm chuyến bay, so sánh giá vé và hạng vé giữa nhiều hãng hàng không khác nhau để lựa chọn phương án phù hợp.

Hệ thống hỗ trợ nhiều hình thức thanh toán, bao gồm mã QR, thẻ ngân hàng nội địa và thẻ quốc tế. Sau khi hoàn tất giao dịch, người dân có thể nhận vé điện tử và xuất hóa đơn điện tử ngay trên ứng dụng.

Bên cạnh đặt vé máy bay, nền tảng còn cung cấp tính năng tra cứu bãi đỗ xe, giúp người dân tìm kiếm địa điểm gửi xe thuận tiện hơn.

Cập nhật VNeID ngay để trải nghiệm dịch vụ giao thông tiện lợi và quyền lợi đặc biệt - Ảnh 1.

Theo đó, hệ thống có khả năng tự động xác định vị trí của người dùng, tìm kiếm các bãi đỗ gần nhất và hiển thị tình trạng chỗ trống để người dân lựa chọn.

Ngoài ra, nền tảng còn cung cấp thông tin về biểu phí giữ xe, đồng thời tích hợp bản đồ điều hướng thông minh, hỗ trợ người dùng tìm đường đến cổng bãi đỗ xe.

Một tiện ích khác là quản lý vé và hành trình di chuyển. Các loại vé đã đặt được lưu trữ tập trung trong mục "Vé của tôi", giúp người dân dễ dàng tra cứu và sử dụng khi cần.

Người dùng có thể sử dụng mã điện tử hoặc mã QR để làm thủ tục check-in tại sân bay, bến xe. Nền tảng cũng hỗ trợ theo dõi lịch sử chuyến đi và quản lý các khoản chi phí di chuyển.

Hướng dẫn 3 bước sử dụng

Theo hướng dẫn, để trải nghiệm các tiện ích của Nền tảng giao thông tập trung, người dân cần có tài khoản định danh điện tử mức 2 và thực hiện các bước sau:

Bước 1: Mở ứng dụng VNeID trên điện thoại, sau đó đăng nhập bằng tài khoản định danh điện tử mức 2.

Bước 2: Tại giao diện chính của ứng dụng, lần lượt chọn "Dịch vụ khác" → "Dịch vụ giao thông" → "Nền tảng giao thông tập trung".

Bước 3: Lựa chọn tiện ích cần sử dụng như đặt vé máy bay, tra cứu bãi đỗ xe hoặc quản lý hành trình. Tiếp đó, kiểm tra các thông tin liên quan và thực hiện theo hướng dẫn hiển thị trên ứng dụng.

Cập nhật VNeID ngay để trải nghiệm dịch vụ giao thông tiện lợi và quyền lợi đặc biệt - Ảnh 2.

Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an TP.HCM khuyến cáo người dân chỉ sử dụng ứng dụng VNeID chính thức, tuyệt đối không cung cấp mật khẩu, mã OTP hoặc thông tin cá nhân cho người khác.

Trước khi xác nhận bất kỳ giao dịch nào, người dùng cần kiểm tra kỹ thông tin hành trình, giá vé và phương thức thanh toán để tránh nhầm lẫn hoặc phát sinh rủi ro.

Cơ quan công an cũng khuyến nghị người dân chủ động cập nhật VNeID lên phiên bản mới nhất để trải nghiệm Nền tảng giao thông tập trung, qua đó tiếp cận các dịch vụ giao thông số an toàn, minh bạch và thuận tiện hơn.

(Theo Công an TP. Hồ Chí Minh)

Tags

VNEID

nền tảng

Công an TP. Hồ Chí Minh

vé máy bay

bãi đỗ xe

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