Từ nay, người dân Hà Nội được hưởng thêm tiện ích mới

Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)

Ứng dụng iHanoi đã chính thức đưa vào hoạt động tính năng Mạng xã hội Cộng đồng. Tính năng này được phát triển nhằm giúp người dân Hà Nội tiếp cận thông tin từ chính quyền địa phương một cách nhanh chóng và thuận tiện hơn. Qua đó, người dân có thể theo dõi thông báo, chính sách mới, thủ tục hành chính và các hoạt động liên quan đến đời sống đô thị.

Khác với những nền tảng mạng xã hội quen thuộc, Mạng xã hội Cộng đồng được thiết kế để phục vụ nhu cầu trao đổi giữa người dân và cơ quan chức năng. Tính năng cho phép người dùng tham gia các nhóm cộng đồng theo khu vực cư trú, từ đó cập nhật các vấn đề liên quan đến tổ dân phố, phường hoặc quận nơi mình sinh sống. Người dân cũng có thể gửi thắc mắc và nhận phản hồi trực tiếp từ đơn vị phụ trách mà không cần di chuyển đến cơ quan hành chính.

Một trong những điểm đáng chú ý của tính năng này là bảng tin được cá nhân hóa theo nhóm mà người dân tham gia. Các thông báo và bài viết được sắp xếp theo thời gian, giúp người dùng dễ dàng theo dõi nội dung mới. Người dân có thể tùy chỉnh thông báo, ẩn các bài viết không cần thiết để bảng tin phù hợp với nhu cầu của mình.

Bên cạnh đó, ứng dụng tích hợp công cụ tìm kiếm cho phép người dân tra cứu nhóm, tài liệu hoặc bài viết bằng từ khóa. Thư viện đa phương tiện trong mỗi nhóm hỗ trợ truy cập nhanh các biểu mẫu, hình ảnh hoặc video hướng dẫn thủ tục hành chính. Hơn nữa, việc tham gia và quản lý nhiều nhóm cũng được tối ưu hóa, giúp người dân chủ động lựa chọn loại thông tin muốn ưu tiên theo dõi.

Việc đưa tính năng Mạng xã hội Cộng đồng vào sử dụng góp phần giảm thời gian chờ đợi và hạn chế các thủ tục trực tiếp tại cơ quan hành chính, nhờ các thông tin được cập nhật công khai và minh bạch trên ứng dụng. Đồng thời tính năng cũng tạo điều kiện để người dân trong cùng khu vực kết nối, trao đổi và hỗ trợ lẫn nhau trong các vấn đề chung của địa phương.

Hiện tính năng Mạng xã hội Cộng đồng đã được tích hợp trên ứng dụng iHanoi. Người dân có thể trải nghiệm bằng cách mở ứng dụng và chọn mục “Cộng đồng” để bắt đầu tham gia nhóm khu vực mình sinh sống và theo dõi các thông tin liên quan.