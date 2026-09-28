Từ nay, loạt điện thoại iPhone, Android sau sẽ không thể tải ứng dụng ngân hàng để chuyển khoản, nạp rút tiền

Từ ngày 23/9/2026, ứng dụng ACB ONE áp dụng yêu cầu hệ điều hành tối thiểu mới nhằm tăng cường an toàn bảo mật và tối ưu trải nghiệm khách hàng.

Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) vừa thông báo nâng cấp hệ điều hành tối thiểu đối với ứng dụng ACB ONE nhằm tăng cường an toàn bảo mật và tối ưu trải nghiệm khách hàng, áp dụng từ 23/9/2026.

Cụ thể, với iPhone, thiết bị cần sử dụng iOS 15.6 trở lên. Trong khi đó, thiết bị Android phải chạy Android 7.0 trở lên.

Với các thiết bị chưa đáp ứng yêu cầu, người dùng sẽ bị hạn chế trong việc tải hoặc cập nhật ACB ONE. Cụ thể, người dùng iPhone chạy iOS dưới 15.6 sẽ không thể tải ACB ONE từ App Store nếu chưa cài ứng dụng. Những người đã cài đặt ứng dụng cũng không thể cập nhật lên phiên bản mới nhất và App Store có thể thông báo thiết bị không tương thích.

Tương tự, trên Android dưới phiên bản 7.0, người dùng chưa cài ACB ONE sẽ không thể tải ứng dụng từ Google Play. Các thiết bị đang sử dụng ACB ONE cũng không thể cập nhật lên phiên bản mới nhất.

Cách kiểm tra phiên bản hệ điều hành

Đối với iPhone, người dùng có thể vào Cài đặt → Cài đặt chung → Giới thiệu → Phiên bản phần mềm để kiểm tra phiên bản iOS.

Trên Android, tùy từng dòng máy, người dùng có thể truy cập Cài đặt → Thông tin thiết bị (hoặc Thông tin điện thoại) → Thông tin phần mềm.

ACB khuyến nghị khách hàng cập nhật hệ điều hành lên phiên bản đáp ứng yêu cầu, sau đó cập nhật ACB ONE lên phiên bản mới nhất để tiếp tục sử dụng đầy đủ các dịch vụ và hạn chế nguy cơ gián đoạn giao dịch.

Khách hàng cần hỗ trợ có thể liên hệ ACB qua số (028) 38 247 247 hoặc 1900 54 54 86, hoặc đến điểm giao dịch ACB gần nhất.