Từ nay, đi bán vàng trên 5 triệu đồng bắt buộc phải chuyển khoản, cố tình sai phạm bị phạt tới 20 triệu

Động thái này diễn ra ngay sau khi Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) và Công ty Mi Hồng đồng loạt phát đi thông báo khẩn về việc tuân thủ Nghị định 232/2025 về quản lý hoạt động kinh doanh vàng.

Cụ thể, đối với khách hàng có nhu cầu bán lại hoặc thu đổi vàng có tổng giá trị từ 5 triệu đồng trở lên trong ngày, SJC bắt buộc sẽ thanh toán bằng hình thức chuyển khoản vào tài khoản ngân hàng chính chủ. Các hình thức nhận tiền mặt hoặc nhờ người khác đứng tên tài khoản đều không được chấp nhận.

Quy định siết chặt dòng tiền cũng được áp dụng ở chiều mua vào. Với các giao dịch mua vàng có tổng giá trị từ 20 triệu đồng trở lên, khách hàng buộc phải chuyển khoản từ tài khoản chính chủ sang tài khoản doanh nghiệp. Thông tin người chuyển tiền phải trùng khớp hoàn toàn với giấy tờ tùy thân và hóa đơn xuất ra.

SJC đặc biệt lưu ý doanh nghiệp sẽ từ chối các hình thức thanh toán qua thẻ tín dụng, thẻ trả trước hay ví điện tử đối với các giao dịch này. Nếu khách hàng chuyển khoản sai quy định, quy trình hoàn tiền sẽ mất từ 7 đến 15 ngày làm việc, gây ra nhiều phiền toái không đáng có.

Về thời gian nhận tiền khi bán vàng, người dân cần lưu ý khung giờ giao dịch để tránh sốt ruột. Tại trụ sở chính SJC, nếu giao dịch hoàn tất trước 15h, tiền sẽ về tài khoản trong ngày; các giao dịch sau 15h sẽ được xử lý vào ngày làm việc tiếp theo. Riêng tại các chi nhánh cửa hàng trong hệ thống, thời gian hoàn tất thanh toán có thể kéo dài đến 2 ngày.

Việc siết chặt thanh toán không tiền mặt này là biện pháp bắt buộc để minh bạch hóa thị trường vàng theo Nghị định 232/2025 và Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp 2025. Ngân hàng Nhà nước khuyến cáo người dân cần tuyệt đối tuân thủ, bởi theo Nghị định 340/2025, hành vi cố tình không thực hiện thanh toán qua tài khoản đối với các giao dịch vàng thuộc diện quy định có thể đối mặt với mức phạt hành chính từ 10 triệu đến 20 triệu đồng.

Do đó, trước khi đến tiệm vàng, khách hàng cần chuẩn bị sẵn thẻ ngân hàng chính chủ và kiểm tra kỹ hạn mức giao dịch để việc mua bán diễn ra thuận lợi.