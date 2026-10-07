Từ nay đến hết năm, toàn bộ người dân có Sổ đỏ ở Hà Nội cần lưu ý thông tin sau, đặc biệt những ai có nhà, đất bị thu hồi một phần để GPMB

Đây là một trong những đề án được UBND thành phố Hà Nội phê duyệt nhằm số hóa và rút gọn thủ tục đất đai, giảm các bước trung gian và số lần người dân phải trực tiếp đến cơ quan hành chính.

UBND TP Hà Nội vừa phê duyệt đề án "Sổ đỏ trao tay", nhằm cải cách quy trình giải quyết thủ tục đất đai, giảm các bước trung gian, thao tác thủ công và số lần người dân phải trực tiếp đến cơ quan hành chính.

Đề án tập trung vào 2 nhóm thủ tục. Nhóm thứ nhất là đính chính giấy chứng nhận đã cấp do cơ quan Nhà nước có sai sót về thông tin người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất hoặc thông tin thửa đất. Thủ tục này sẽ chuyển từ dịch vụ công trực tuyến một phần sang trực tuyến toàn trình; người dân nộp hồ sơ qua Cổng Dịch vụ công quốc gia và được miễn phí, lệ phí.

Nhóm thứ hai liên quan đến chỉnh lý, đăng ký biến động và cấp giấy chứng nhận đối với phần diện tích còn lại sau giải phóng mặt bằng. Khi Nhà nước thu hồi một phần thửa đất, đơn vị thực hiện giải phóng mặt bằng sẽ chuẩn hóa, chuyển dữ liệu trực tiếp cho cơ quan đăng ký đất đai.

Cơ quan có thẩm quyền sau đó căn cứ kết quả rà soát để đăng ký biến động, xác nhận thay đổi, chỉnh lý hoặc cấp giấy chứng nhận mới cho phần diện tích còn lại theo từng trường hợp.

Quy trình này nhằm liên thông dữ liệu giữa khâu giải phóng mặt bằng và đăng ký đất đai, hạn chế việc người dân phải tự thu thập, kê khai lại những tài liệu đã có. Thời gian xử lý dự kiến giảm khoảng 4 giờ mỗi hồ sơ, tương ứng chi phí thời gian khoảng 220.000 đồng.

Đề án được thí điểm từ thời điểm phê duyệt đến hết ngày 31/12. Trong thời gian này, Trung tâm Phục vụ hành chính công TP Hà Nội, Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng các đơn vị liên quan sẽ tiếp nhận, xử lý hồ sơ thực tế, khai thác dữ liệu và ghi nhận các điểm nghẽn. Sau thí điểm, thành phố sẽ đánh giá hiệu quả, tính phù hợp pháp lý và khả năng kết nối dữ liệu để xem xét áp dụng với các thủ tục đất đai khác.

Hướng dẫn chi tiết thủ tục Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp theo Đề án "Sổ đỏ trao tay"﻿

Bước 1: Công dân truy cập Cổng Dịch vụ công Quốc gia

Công dân truy cập Cổng Dịch vụ công Quốc gia tại địa chỉ: https://dichvucong.gov.vn để thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến.

Đây là cổng thông tin tập trung, cho phép người dân thực hiện nhiều dịch vụ công, trong đó có thủ tục "Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp đối với trường hợp thuộc thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận của Ủy Ban Nhân Dân cấp xã".

Công dân truy cập Cổng Dịch vụ công Quốc gia

Bước 2: Đăng nhập bằng tài khoản định danh điện tử VNeID

Công dân nhập: Số định danh cá nhân Mật khẩu. Sau đó chọn “Đăng nhập”. Hệ thống sẽ yêu cầu xác thực đăng nhập.

Công dân thực hiện bằng một trong hai cách: Nhập mã xác nhận được gửi về ứng dụng VNeID; hoặc quét mã QR bằng ứng dụng VNeID trên điện thoại.

Sau khi xác nhận, nhập mật mã Passcode trên ứng dụng và nhấn “Xác nhận” để hoàn tất đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản định danh điện tử VNeID

Bước 3: Lựa chọn đúng thủ tục hành chính

Tại Cổng Dịch vụ công Quốc gia, người dân tra cứu và lựa chọn thủ tục: "Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp đối với trường hợp thuộc thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận của Ủy Ban Nhân Dân cấp xã"; Mã thủ tục là 1.116450

Bước 4: Chọn cơ quan tiếp nhận hồ sơ phù hợp

Công dân chọn Tỉnh/Thành phố - Chọn Phường/Xã thực hiện thủ tục - Nhấn “Đồng ý” và chọn chức năng "Nộp trực tuyến".

Việc xác định đúng cơ quan tiếp nhận ngay từ đầu sẽ giúp hồ sơ được xử lý thuận lợi hơn.

Bước 4: Chọn cơ quan tiếp nhận hồ sơ phù hợp

Bước 5: Nhập thông tin hồ sơ - Đính kèm thành phần hồ sơ

Hệ thống sẽ tự động điều hướng sang Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính thành phố Hà Nội, để thực hiện thao tác nhập thông tin hồ sơ.

Nhập thông tin hồ sơ

Đính kèm thành phần hồ sơ

Bước 6: Hoàn thành việc nộp hồ sơ

Sau khi hoàn thành việc nộp hồ sơ, công dân có thể chọn Sửa thông tin hồ sơ hoặc yêu cầu rút hồ sơ

Hoàn thành việc nộp hồ sơ

Ý nghĩa của việc đính chính Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp đối với trường hợp thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã là nhằm sửa chữa, làm chính xác hóa các thông tin sai sót (về tên, giấy tờ tùy thân của người sử dụng đất, hoặc thông tin thửa đất/tài sản) phát sinh khi cơ quan này thực hiện cấp Giấy chứng nhận lần đầu, từ đó bảo đảm tính pháp lý và quyền lợi hợp pháp cho người dân.

Việc triển khai “Sổ đỏ trao tay” vì vậy không chỉ hướng tới rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục mà còn đặt trọng tâm vào thay đổi phương thức cung cấp dịch vụ hành chính trong lĩnh vực đất đai. Khi dữ liệu giữa các cơ quan được kết nối và khai thác hiệu quả, người dân có thể giảm đáng kể việc phải trực tiếp thực hiện những công đoạn mà cơ quan Nhà nước đã có đủ thông tin để xử lý.

Đề án cũng được xem là bước thử nghiệm để Hà Nội đánh giá khả năng chuẩn hóa quy trình, dữ liệu và trách nhiệm phối hợp giữa các cơ quan trong giải quyết thủ tục đất đai. Kết quả thí điểm sẽ là cơ sở để thành phố xem xét tiếp tục mở rộng số hóa đối với các thủ tục khác trong lĩnh vực đất đai.

Về chính sách khuyến khích sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thực hiện Nghị quyết 77/2025/NQ-HĐND của HĐND TP. Hà Nội, cá nhân, tổ chức khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến đối với các TTHC thuộc phạm vi quản lý của UBND TP. Hà Nội được hỗ trợ 100% chi phí chuyển trả kết quả, hồ sơ TTHC cho tổ chức, cá nhân khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến.