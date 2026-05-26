Từ nay đến hết 31/12: Người sinh 3 năm này được hưởng quyền lợi đặc biệt khi làm thẻ căn cước mới

Huỳnh Duy
|

Theo quy định của Luật Căn cước, từ nay đến hết năm 2026, một số công dân thuộc nhóm tuổi nhất định sẽ được hưởng quyền lợi đặc biệt khi đi làm thẻ căn cước mới.

Theo quy định của Luật Căn cước có hiệu lực từ ngày 1/7/2024, nhiều thay đổi quan trọng liên quan đến thời hạn sử dụng và mốc tuổi cấp đổi thẻ căn cước đã chính thức được áp dụng. Đáng chú ý, trong năm 2026, công dân sinh vào 3 năm nhất định khi đi làm thẻ căn cước sẽ được cấp thẻ có giá trị sử dụng vô thời hạn.

Cụ thể, Luật Căn cước quy định công dân phải thực hiện cấp đổi thẻ khi đủ các mốc tuổi 14, 25, 40 và 60 tuổi. Tuy nhiên, trường hợp người dân làm thẻ trong vòng 2 năm trước các mốc tuổi này thì thẻ mới được sử dụng đến kỳ đổi tiếp theo.

Từ nay đến hết năm 2026, một số công dân thuộc nhóm tuổi nhất định sẽ được hưởng quyền lợi đặc biệt khi đi làm thẻ căn cước mới. (Ảnh minh hoạ)

Riêng với mốc 60 tuổi, công dân từ đủ 58 tuổi trở lên khi làm thẻ căn cước sẽ được cấp thẻ có giá trị sử dụng lâu dài, không quy định thời hạn.

Như vậy, trong năm 2026, những người sinh vào các năm sau đây sẽ được hưởng quyền lợi đặc biệt này nếu thực hiện cấp đổi thẻ căn cước từ nay đến hết ngày 31/12/2026:

- Người sinh năm 1968 (đủ 58 tuổi trong năm 2026)

- Người sinh năm 1967 (đủ 59 tuổi trong năm 2026)

- Người sinh năm 1966 (đủ 60 tuổi trong năm 2026)

Điều này đồng nghĩa với việc người dân thuộc nhóm tuổi trên chỉ cần thực hiện thủ tục cấp đổi thẻ một lần và không phải lo việc hết hạn thẻ sau tuổi 60, trừ trường hợp mất thẻ, hư hỏng hoặc có thay đổi thông tin cá nhân theo quy định.

Theo quy định hiện hành, nếu thông tin cá nhân trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đã đầy đủ và chính xác, người dân chỉ cần mang theo thẻ căn cước cũ để thực hiện thủ tục. Trường hợp cần điều chỉnh thông tin, công dân phải bổ sung giấy tờ chứng minh liên quan.

Bên cạnh thay đổi về thời hạn sử dụng, thủ tục cấp đổi thẻ căn cước hiện cũng được đẩy mạnh theo hướng số hóa nhằm giảm thời gian chờ đợi cho người dân.

Thông qua ứng dụng VNeID hoặc Cổng dịch vụ công quốc gia, người dân có thể chủ động đăng ký cấp mới, cấp đổi hoặc cấp lại thẻ căn cước trực tuyến. Sau khi đăng nhập và kiểm tra thông tin cá nhân, người dân được lựa chọn địa điểm, thời gian làm thủ tục phù hợp.

Việc đặt lịch trước giúp quá trình tiếp nhận hồ sơ tại cơ quan công an diễn ra nhanh hơn, hạn chế tình trạng xếp hàng chờ đợi như trước đây.

Ngoài ra, các trường hợp mất thẻ, hư hỏng hoặc cần cấp đổi do thay đổi địa giới hành chính cũng có thể thực hiện trực tuyến trên VNeID. Sau khi xác thực thông tin, hồ sơ sẽ được chuyển trực tiếp đến cơ quan chức năng để xử lý và cấp thẻ mới.

