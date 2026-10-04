Từ nay đến hết 31/12/2026, người dân được hưởng quyền lợi này khi làm lại thẻ Căn cước, CCCD

Người bị mất thẻ căn cước hoặc thẻ hư hỏng có thể đề nghị cấp lại ngay trên ứng dụng VNeID, không phải đến cơ quan công an chụp ảnh, lấy vân tay. Lệ phí cấp lại đã được giảm 50%, áp dụng đến hết ngày 31/12/2026. Ngoài ra, đối với các trường hợp cấp đổi, cấp lại theo đúng quy định được miễn 100% lệ phí.

Hiện nay, thủ tục cấp lại thẻ căn cước được thực hiện trực tuyến toàn trình qua Cổng dịch vụ công quốc gia hoặc Cổng dịch vụ công Bộ Công an (qua ứng dụng VNeID), áp dụng cho công dân bị mất thẻ hoặc thẻ bị hư hỏng không sử dụng được.

Từ ngày 1/7/2026, cách làm này có căn cứ ở cấp luật. Khoản 4 Điều 5 Luật số 118/2025/QH15 đã sửa đổi khoản 4 Điều 25 Luật Căn cước. Theo đó, với trường hợp cấp đổi, cấp lại tại điểm đ khoản 1 và điểm a khoản 2 Điều 24 Luật Căn cước, công dân có thể làm trực tuyến trên Cổng dịch vụ công hoặc VNeID, bên cạnh hình thức trực tiếp.

Như vậy, có hai nhóm được lại thẻ Căn cước, CCCD online ngay trên VNeID hoặc Cổng dịch vụ công quốc gia:

- Người bị mất thẻ hoặc thẻ hư hỏng không dùng được.

- Người có thông tin trên thẻ thay đổi do sắp xếp đơn vị hành chính.

Điểm thuận tiện nhất là người dân không phải lấy lại vân tay. Khi tiếp nhận hồ sơ trực tuyến, cơ quan quản lý căn cước được dùng ảnh khuôn mặt, vân tay, mống mắt đã thu nhận gần nhất cùng các thông tin có sẵn trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Cơ sở dữ liệu căn cước để cấp lại thẻ.

Các bước đề nghị cấp lại thẻ căn cước trên VNeID

Theo hướng dẫn của Công an tỉnh Nghệ An và Công an tỉnh Thái Nguyên, quy trình gồm các bước sau.

Bước 1: Đăng nhập VNeID, vào mục "Thủ tục hành chính", chọn "Cấp lại thẻ Căn cước". Người dùng cũng có thể gõ tên thủ tục vào ô tìm kiếm trên màn hình chính để tìm nhanh.

Bước 2: Nhập passcode hoặc xác thực bằng vân tay, khuôn mặt.

Bước 3: Chọn "Tạo mới yêu cầu". Chọn "Bản thân" nếu làm cho chính mình, hoặc "Khai hộ" nếu làm cho người khác. Tính năng khai hộ rất hữu ích khi con cháu muốn làm giúp cho ông bà, cha mẹ lớn tuổi không quen dùng điện thoại.

Bước 4: Kiểm tra thông tin cá nhân hiển thị trên hệ thống. Chọn cơ quan công an tiếp nhận hồ sơ và hình thức nhận thẻ: nhận trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính.

Bước 5: Kiểm tra lại toàn bộ thông tin, thanh toán lệ phí, tích vào ô cam đoan thông tin kê khai là đúng sự thật rồi chọn "Gửi hồ sơ". Khi hệ thống báo gửi hồ sơ thành công, nghĩa là công dân đã nộp hồ sơ xong.

Nếu chọn nhận thẻ tại nhà, người dân trả thêm phí chuyển phát. Bộ Công an (Cục C06) đã phối hợp với các đơn vị để cung cấp chức năng nhận kết quả qua dịch vụ bưu chính. Kết quả được trả đúng thời gian đã thông báo trên ứng dụng VNeID hoặc theo hình thức nhận đã đăng ký.

Lệ phí làm lại thẻ căn cước năm 2026

Theo Thông tư 73/2024/TT-BTC, mức lệ phí gốc như sau:

- Cấp đổi thẻ: 50.000 đồng/thẻ.

- Cấp lại thẻ: 70.000 đồng/thẻ.

Tuy nhiên, Thông tư 64/2025/TT-BTC quy định từ ngày 1/7/2025 đến hết ngày 31/12/2026, lệ phí cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước được giảm 50% so với mức tại Thông tư 73/2024/TT-BTC. Như vậy, người làm lại thẻ do mất hoặc hỏng hiện chỉ phải nộp 35.000 đồng. Người cấp đổi theo các trường hợp có thu phí nộp 25.000 đồng.

Cần lưu ý một chi tiết nhiều bài viết cũ vẫn ghi sai. Năm 2025 từng có mức giảm 75% cho hồ sơ nộp trực tuyến, nhưng ưu đãi này chỉ áp dụng từ 1/7/2025 đến hết 31/12/2025. Năm 2026, mức lệ phí như nhau dù nộp trực tuyến hay trực tiếp.

Sau ngày 31/12/2026, nếu không có văn bản gia hạn, lệ phí sẽ trở lại mức gốc. Người dân đang dùng thẻ hư hỏng, mờ chữ, gãy chip nên làm lại trước thời điểm này để được hưởng mức phí thấp.

Bên cạnh đó, một số trường hợp được miễn hoàn toàn lệ phí khi cấp đổi, cấp lại thẻ Căn cước/ CCCD:

- Đổi thẻ khi đủ 14, 25, 40 và 60 tuổi: công dân không phải nộp lệ phí theo điểm a khoản 3 Điều 38 Luật Căn cước 2023.

- Đổi thẻ do sắp xếp đơn vị hành chính: cũng được miễn lệ phí.

Theo Cổng TTĐT Công an tỉnh Thái Nguyên