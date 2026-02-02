Từ năm 2026, người lao động cần biết quyền lợi nghỉ ốm hưởng bảo hiểm xã hội mới nhất

Không ít người vẫn còn lúng túng trong việc xác định điều kiện, thời gian cũng như cách tính mức hưởng chế độ này.

Điều kiện hưởng chế độ ốm đau theo Luật Bảo hiểm xã hội

Theo Điều 25 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, người lao động được hưởng chế độ ốm đau trong hai trường hợp sau:

1. Người lao động bị ốm đau, tai nạn (không phải tai nạn lao động)

Người lao động được hưởng chế độ ốm đau nếu đáp ứng đầy đủ các điều kiện:

- Bị ốm đau hoặc tai nạn không phải là tai nạn lao động và phải nghỉ việc để điều trị.

- Có giấy xác nhận của cơ sở khám, chữa bệnh hợp pháp.

- Không thuộc các trường hợp ốm đau do tự hủy hoại sức khỏe, say rượu hoặc sử dụng chất ma túy, tiền chất ma túy.

2. Người lao động nghỉ việc để chăm sóc con ốm

Người lao động được hưởng chế độ khi:

- Nghỉ làm để chăm sóc con dưới 7 tuổi bị ốm đau.

- Có giấy xác nhận của cơ sở khám, chữa bệnh có thẩm quyền.

Thời gian hưởng chế độ khi con ốm đau:

- Tối đa 20 ngày làm việc/năm nếu con dưới 3 tuổi.

- Tối đa 15 ngày làm việc/năm nếu con từ đủ 3 tuổi đến dưới 7 tuổi.

Lưu ý: Thời gian nghỉ hưởng chế độ ốm đau không tính ngày nghỉ hằng tuần, ngày lễ và Tết.

Cách tính tiền nghỉ ốm hưởng bảo hiểm xã hội

1. Trường hợp người lao động bị ốm đau thông thường

Theo khoản 1 Điều 26 Luật BHXH, mức hưởng chế độ ốm đau được tính theo công thức:

Mức hưởng = (Tiền lương tháng đóng BHXH của tháng liền kề trước khi nghỉ / 24 ngày) × 75% × Số ngày nghỉ được hưởng

Thời gian hưởng chế độ ốm đau: Tùy theo thời gian tham gia BHXH và điều kiện làm việc, người lao động được nghỉ hưởng chế độ như sau:

Đối với người làm việc trong điều kiện bình thường:

- Đóng BHXH dưới 15 năm: tối đa 30 ngày/năm.

- Đóng từ đủ 15 năm đến dưới 30 năm: tối đa 40 ngày/năm.

- Đóng từ đủ 30 năm trở lên: tối đa 60 ngày/năm.

Đối với người làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực từ 0,7 trở lên:

- Đóng BHXH dưới 15 năm: tối đa 40 ngày/năm.

- Đóng từ đủ 15 năm đến dưới 30 năm: tối đa 50 ngày/năm.

- Đóng từ đủ 30 năm trở lên: tối đa 70 ngày/năm.

2. Trường hợp người lao động mắc bệnh cần điều trị dài ngày

Đối với các bệnh thuộc danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày, mức hưởng được xác định như sau:

Mức hưởng = (Tiền lương tháng đóng BHXH của tháng liền kề trước khi nghỉ / 24 ngày) × Tỷ lệ hưởng (%) × Số ngày nghỉ

Trong đó:

- Trong 180 ngày nghỉ đầu tiên, mức hưởng là 75% tiền lương đóng BHXH.

- Sau 180 ngày, nếu vẫn tiếp tục điều trị, mức hưởng giảm theo thời gian tham gia BHXH:

+ 65% nếu đã đóng BHXH từ đủ 30 năm trở lên.

+ 55% nếu đã đóng từ đủ 15 năm đến dưới 30 năm.

+ 50% nếu đã đóng BHXH dưới 15 năm.

3. Trường hợp nghỉ việc để chăm sóc con ốm

Khi người lao động nghỉ việc để chăm sóc con dưới 7 tuổi bị ốm, mức hưởng được tính như sau:

Mức hưởng = (Tiền lương tháng đóng BHXH của tháng liền kề trước khi nghỉ / 24 ngày) × 75% × Số ngày nghỉ được hưởng.

Chế độ nghỉ ốm hưởng bảo hiểm xã hội không chỉ giúp người lao động ổn định thu nhập trong thời gian điều trị bệnh, mà còn thể hiện vai trò an sinh quan trọng của hệ thống BHXH. Việc nắm rõ điều kiện, thời gian và cách tính mức hưởng sẽ giúp người lao động chủ động hơn trong việc bảo vệ quyền lợi của mình, tránh bị thiệt thòi khi làm thủ tục hưởng chế độ.

Nếu bạn đang hoặc sắp phải nghỉ việc vì lý do sức khỏe, đừng quên kiểm tra lại mức đóng BHXH và chuẩn bị đầy đủ giấy tờ y tế theo quy định để được giải quyết quyền lợi kịp thời.