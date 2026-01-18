Từ năm 2026, người dân phải làm lại Sổ đỏ ngay nếu thuộc 6 trường hợp này

Trong bối cảnh Luật Đất đai 2024 chính thức có hiệu lực cùng loạt văn bản hướng dẫn thi hành, các quy định về đăng ký đất đai và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đang là tâm điểm chú ý. Điểm cốt lõi cần lưu ý là từ năm 2026, nhiều tình huống pháp lý trước kia chỉ cần "đính chính" hoặc xác nhận thay đổi vào trang phụ của sổ cũ, thì nay theo quy định mới sẽ buộc phải thu hồi và cấp lại sổ mới hoàn toàn. Việc hiểu đúng và đủ các trường hợp này sẽ giúp người dân tránh được các rắc rối không đáng có trong quá trình giao dịch hay thực hiện thủ tục hành chính.

Chú thích ảnh

Căn cứ theo Điều 23 của Nghị định 101/2024/NĐ-CP, nhóm trường hợp đầu tiên phải cấp mới liên quan trực tiếp đến sự thay đổi về vật lý và pháp lý của thửa đất.

Thứ nhất, đó là khi người dân thực hiện hợp thửa hoặc tách thửa. Khi diện tích, ranh giới thay đổi, thông tin trên giấy cũ không còn tương thích, buộc cơ quan chức năng phải cấp Giấy chứng nhận mới.

Thứ hai, trường hợp thay đổi toàn bộ thông tin thửa đất do đo đạc lại cũng thuộc diện bắt buộc cấp mới, bao gồm cả việc xác định lại diện tích đất ở theo quy định của Luật Đất đai 2024.

Thứ ba, đối với người thuê hoặc thuê lại quyền sử dụng đất của nhà đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, việc cấp mới Giấy chứng nhận là yêu cầu bắt buộc nhằm xác lập quyền pháp lý độc lập, rõ ràng cho người thuê.

Thứ tư, tại các dự án đầu tư có sử dụng đất, nếu có sự điều chỉnh quy hoạch xây dựng chi tiết hoặc chủ đầu tư muốn tách cấp sổ cho từng thửa theo quy hoạch mới, thủ tục cấp mới cũng sẽ được kích hoạt.

Cuối cùng là hai trường hợp liên quan đến nhu cầu bổ sung tài sản và kỹ thuật trình bày của Sổ đỏ.

Thứ năm, nếu người dùng đất muốn bổ sung chứng nhận quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất (như nhà ở, công trình...) vào Giấy chứng nhận vốn chỉ ghi nhận quyền sử dụng đất trước đó, cơ quan chức năng sẽ cấp sổ mới để thể hiện đầy đủ các quyền lợi này.

Thứ sáu, một tình huống rất phổ biến là khi Giấy chứng nhận đã cấp không còn dòng trống để xác nhận biến động. Khi đó, thay vì cấp thêm trang phụ, cơ quan đăng ký đất đai sẽ tiến hành cấp đổi sang phôi sổ mới để đảm bảo tính thẩm mỹ và quản lý hồ sơ chặt chẽ hơn.

Việc chủ động nắm bắt 6 trường hợp kể trên không chỉ giúp người dân và doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ chu đáo mà còn là chìa khóa để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình khi các quy định mới của Luật Đất đai 2024 đi vào thực tiễn đời sống.