Từ mùng 1 Tết, CSGT sẽ đo nồng độ cồn

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, đại diện một số đơn vị thuộc Phòng CSGT Công an TPHCM cho biết sẽ ra quân đo nồng độ cồn từ mùng một Tết (tức ngày 17-2). Thời gian bắt đầu từ 10 - 12 giờ đến 24 giờ.

CSGT TPHCM kiểm tra vi phạm nồng độ cồn.

Cảnh sát cho biết sẽ xử lý với phương châm "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ", bảo đảm mọi hành vi vi phạm đều được phát hiện, xử lý đúng quy định pháp luật.

CSGT TPHCM cũng huy động tối đa lực lượng, phương tiện, trang thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, phối hợp chặt chẽ, triển khai quyết liệt và đồng bộ các biện pháp công tác nhằm lập lại kỷ cương, nề nếp chấp hành pháp luật.

Ngoài ra, tăng cường áp dụng chuyển đổi số, tận dụng tối đa sự phát triển mạnh mẽ, đa dạng của các nền tảng không gian mạng, ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) trong tuyên truyền, truyền thông trực tuyến, xây dựng các clip ngắn gọn, xúc tích, sinh động về tác hại của việc sử dụng rượu, bia, ma túy khi điều khiển phương tiện; đăng tải rộng rãi trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Zalo, TikTok... nhằm lan tỏa thông điệp "Đã uống rượu, bia – không lái xe".

Trước đó, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết từ 10 giờ sáng mùng 1 Tết Bính Ngọ, CSGT trên toàn quốc đồng loạt kiểm tra nồng độ cồn.

Cục CSGT nhấn mạnh cơ quan chức năng không cấm người dân uống rượu, bia ngày Tết. Tuy nhiên việc lái xe sau khi sử dụng đồ uống có cồn là nguy hiểm và không được phép.

Cục CSGT cũng sẽ tổ chức tuần tra, kiểm soát trên toàn tuyến quốc lộ 1 từ Lạng Sơn - Cà Mau. Các tổ công tác sẽ triển khai mô hình kết hợp hóa trang và công khai, tuần tra cơ động và kiểm soát cố định, bố trí lực lượng 24/24h với 4 ca trực mỗi ngày.

"Điều chỉnh cách ứng xử với phong tục cho phù hợp không có nghĩa là xóa bỏ truyền thống. Tết sẽ không còn vui vẻ nếu chúng ta ra đường mà không an toàn trở về" - Cục CSGT nêu rõ.



Cục CSGT cũng nhấn mạnh hệ thống camera trên các tuyến cao tốc và trục đường của các địa phương sẽ hoạt động liên tục 24/24 trong dịp Tết, trong đó có cả những hệ thống camera AI mới được triển khai.