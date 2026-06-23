Từ mẹ chồng nàng dâu quốc dân đến ồn ào "cạch mặt" của Youtuber triệu view: Quá khứ từng đẹp thế này!

Trước khi xuất hiện biến cố, cặp mẹ chồng – nàng dâu này đã sở hữu hàng loạt khoảnh khắc ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng người xem.

Thông tin Kiều Tiên (chủ kênh YouTube Yewon TV) chính thức xác nhận rạn nứt mối quan hệ với mẹ chồng Hàn Quốc đã leo thẳng lên top tìm kiếm và trở thành tâm điểm bàn tán trên mạng xã hội. Sự đổ vỡ của một cặp mẹ chồng – nàng dâu từng được coi là "biểu tượng" cho các gia đình đa văn hóa Việt - Hàn đang để lại làn sóng tiếc nuối lớn trong lòng khán giả.

Mười năm thanh xuân và những thước phim "ruột rịt" như mẹ con ruột

Kiều Tiên kết hôn sang Hàn Quốc từ năm 19 tuổi qua mai mối. Suốt hơn một thập kỷ, cô sống chung một nhà với bố mẹ chồng và sinh được hai người con là Milan và Sasha. Trong hành trình từ một cô gái miền Tây bỡ ngỡ nơi xứ người đến YouTuber triệu sub, mẹ chồng cô – bà Joo Sun Seon chính là nhân vật cốt cán, làm nên linh hồn cho kênh Yewon TV.

Trước khi xuất hiện biến cố, cặp mẹ chồng – nàng dâu này đã sở hữu hàng loạt khoảnh khắc ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng người xem.

Trong những lần về Kiên Giang thăm quê con dâu, bà Joo Sun Seon từng gây bão mạng xã hội với hình ảnh mặc đồ bà ba, đi dép lê, xách làn đi chợ quê. Dù sống ở quốc gia phát triển, bà không ngại lội ruộng cắt lúa, trèo cây bẻ dừa, tự tay chặt buồng chuối và hào hứng thưởng thức đủ món ăn miền Tây như bánh xèo, củ hũ dừa, cốm ống. Bà từng chia sẻ việc được sang Việt Nam đội nón lá là ước mơ từ 20 năm trước của mình.

Khi mẹ ruột Kiều Tiên sang Hàn Quốc, những vlog quay cảnh hai người mẹ thuộc hai quốc gia, bất đồng ngôn ngữ nhưng vẫn cùng nhau đi chợ Hàn, mua sắm quần áo và chăm sóc các cháu bằng những cử chỉ thân tình từng khiến nhiều người xúc động.

Suốt nhiều năm sống chung, bà Joo luôn là người đứng sau chăm lo nhà cửa, cơm nước, hỗ trợ nuôi dạy hai cháu để Kiều Tiên tập trung kinh doanh và làm sáng tạo nội dung. Sự hòa hợp, yêu thương vượt ranh giới quốc tịch của họ từng là niềm cảm hứng cho rất nhiều cô dâu Việt lấy chồng xa xứ.

Thực tế rạn nứt: Từ sự biến mất bí ẩn đến hot search ngỡ ngàng

Sự rạn nứt không diễn ra ngày một ngày hai mà đã được người hâm mộ hoài nghi từ trước. Suốt một thời gian dài, khán giả trung thành nhận ra bà Joo Sun Seon đột ngột biến mất khỏi các video của Yewon TV. Các nội dung chỉ còn xoay quanh cuộc sống cá nhân của Kiều Tiên, chồng và các con. Thời điểm đó, làn sóng bình luận hỏi thăm, thắc mắc xuất hiện dày đặc nhưng nữ YouTuber chọn cách né tránh hoặc giữ im lặng.

Đỉnh điểm của sự việc là khi thông tin hai mẹ con chính thức "cạch mặt" bùng nổ trên các diễn đàn. Khác với những đồn đoán thông thường về bất đồng văn hóa hay khoảng cách thế hệ, nguyên nhân cốt lõi dẫn đến mối quan hệ chạm đáy được xác định là do những mâu thuẫn sâu sắc liên quan đến vấn đề tiền bạc và lợi ích kinh tế trong quá trình cùng nhau làm YouTube và kinh doanh. Việc đưa đời tư, gia đình lên không gian mạng để thương mại hóa qua thời gian đã tạo ra những áp lực lớn, khiến những va chạm đời thường tích tụ thành rạn nứt không thể cứu vãn.

Trước thông tin này, mạng xã hội chia làm nhiều luồng dư luận nhưng bao trùm lên tất cả là một cảm giác tiếc nuối lớn. Nhiều người bày tỏ sự hụt hẫng, xót xa khi một hình mẫu "mẹ chồng nàng dâu quốc dân" đẹp như phim cuối cùng lại không chịu nổi sức nặng của thực tế và đồng tiền.

Phần lớn khán giả trung thành đều khẳng định, những thước phim mười mấy năm qua, từ cái ôm, giọt mồ hôi trên đồng ruộng miền Tây cho đến sự chăm sóc những ngày đầu làm dâu chắc chắn là tình cảm thật lòng chứ không thể là diễn. Chính vì quá khứ quá đỗi ngọt ngào và gắn bó đó, thực tế "cạch mặt" ở hiện tại lại càng khiến người xem cảm thấy tiếc nuối cho một mối nhân duyên đẹp từng xuyên biên giới.