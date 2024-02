Điều chỉnh tiền lương tháng đã đóng bảo hiểm xã hội

Theo Thông tư, tiền lương tháng đã đóng bảo hiểm xã hội đối được điều chỉnh theo công thức sau: (I)

Trong đó, mức điều chỉnh tiền lương đã đóng bảo hiểm xã hội của năm tương ứng được thực hiện theo bảng dưới đây:

Năm Trước 1995 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Mức điều chỉnh 5,43 4,61 4,36 4,22 3,92 3,75 3,82 3,83 3,68 3,57 3,31 Năm 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Mức điều chỉnh 3,06 2,85 2,63 2,14 2,0 1,83 1,54 1,41 1,33 1,27 1,27 Năm 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Mức điều chỉnh 1,23 1,19 1,15 1,12 1,08 1,07 1,03 1,0 1,0

Đối với người lao động vừa có thời gian đóng bảo hiểm xã hội thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định vừa có thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định thì tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội đối với người lao động bắt đầu tham gia bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do Nhà nước quy định từ ngày 01 tháng 01 năm 2016 trở đi và tiền lương tháng đã đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định được điều chỉnh theo quy định (I).

Điều chỉnh thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội

Thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội đối được điều chỉnh theo công thức sau: (II)

Trong đó, mức điều chỉnh thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội của năm tương ứng được thực hiện theo bảng dưới đây:

Năm 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Mức điều chỉnh 2,14 2,0 1,83 1,54 1,41 1,33 1,27 1,27 1,23 Năm 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Mức điều chỉnh 1,19 1,15 1,12 1,08 1,07 1,03 1,0 1,0