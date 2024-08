Từ mai, thời tiết sẽ thay đổi ở miền Bắc

Theo nhận định của chuyên gia khí tượng thủy văn, những ngày qua, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp nối với một vùng áp thấp nằm ngay trung tâm của Bắc Bộ gây mưa lớn ở khu vực này.

Hiện vùng xoáy thấp đã dịch chuyển sang khu vực phía Tây Bắc Bộ nên từ ngày mai (26/8), mưa lớn ở khu vực đồng bằng Bắc Bộ có xu hướng giảm dần. Mưa chỉ còn xảy ra cục bộ tại khu vực Tây Bắc và Việt Bắc.

Đợt mưa lớn đang có xu hướng giảm dần ở miền Bắc. Ảnh: Kinh tế môi trường

Tuy nhiên, trong đêm nay, tại Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An được dự báo vẫn có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước đêm 25 và ngày 26/8

Thời tiết Hà Nội có lúc có mưa rào và dông. Nhiệt độ từ 24-34 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ đêm có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to; ngày có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Nhiệt độ từ 22-33 độ.

Phía Đông Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to; riêng khu vực Việt Bắc đêm có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to. Nhiệt độ từ 23-34 độ.

Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: phía Bắc (Thanh Hóa-Nghệ An), có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; phía Nam, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Nhiệt độ từ 25-37 độ.

Khu vực Đà Nẵng đến Bình Thuận đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, phía Bắc ngày nắng nóng. Nhiệt độ từ 25-35 độ.

Tây Nguyên có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 19-31 độ.

Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 24-34 độ.