Từ mai, hệ thống camera xử phạt vi phạm giao thông tại tỉnh này chính thức vận hành

Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ

Ngày 14/2, Công an tỉnh Phú Thọ đã có thông báo chính thức vận hành hệ thống camera giám sát, xử phạt vi phạm giao thông từ ngày 16/2 (tức ngày mai).

Cụ thể, lực lượng chức năng sẽ vận hành hệ thống camera giám sát từ ngày 16/2 và thực hiện trích xuất dữ liệu, xử lý đối với hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông được hệ thống ghi nhận kể từ 11 giờ cùng ngày.

Tại thông báo này, Công an tỉnh Phú Thọ đề nghị các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân và toàn thể nhân dân nghiêm chỉnh chấp hành quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông; nâng cao ý thức tự giác khi tham gia giao thông, góp phần xây dựng môi trường giao thông an toàn, văn minh, hiện đại.

Việc ứng dụng camera trong xử phạt vi phạm giao thông đang được cơ quan Công an nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước đẩy mạnh. Tại Hà Nội, từ tháng 12/2025, trên địa bàn toàn Thành phố chính thức vận hành hơn 1.800 camera tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI), góp phần từng bước nâng cao hạ tầng bảo đảm trật tự, an toàn giao thông Thủ đô.

Hệ thống này giúp nhận diện nhanh các hành vi vi phạm giao thông, hành vi liên quan đến an ninh trật tự; đồng thời gửi dữ liệu về trung tâm để đối sánh, phân tích với cơ sở dữ liệu chung.

Tại TP. Hồ Chí Minh, Phòng Cảnh sát Giao thông đã triển khai nhiều biện pháp kết hợp giữa xử phạt trực tiếp và ghi hình xử phạt nguội để phát hiện các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông.

Điển hình, vào ngày 21/1, lực lượng chức năng đã phát hiện 138 xe máy vi phạm đi trên vỉa hè tuyến Quang Trung, phường Gò Vấp, An Hội Tây thông qua hệ thống camera, thiết bị nghiệp vụ và xử phạt trực tiếp.

Hay tại các tỉnh như Bắc Ninh, Cao Bằng, Thanh Hóa…, lực lượng Cảnh sát Giao thông cũng tăng cường hệ thống camera giám sát và thiết bị nghiệp vụ để nhận diện các hành vi vi phạm giao thông như vượt đèn đỏ, chạy quá tốc độ, không thắt dây an toàn, đi ngược chiều…

Các hành vi vi phạm được Phòng Cảnh sát Giao thông thông báo thường xuyên, giúp người dân nhanh chóng nắm bắt thông tin cũng như nâng cao ý thức chấp hành trật tự, an toàn giao thông đường bộ.