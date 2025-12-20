Tự Long đúng là chẳng sợ ai, cái gì cũng dám thoại

Tại Vinhomes Ocean Park 3 đã diễn ra 3 ngày tổng duyệt cho đại nhạc hội Y-CONCERT. Tối 19/12, các nghệ sĩ chạy sân khấu lần cuối, khớp đội hình nhằm đem đến những tiết mục trọn vẹn tới khán giả. Thời tiết se lạnh nhưng nghệ sĩ vẫn hăng hái, nỗ lực tập luyện cho đêm nhạc ngày mai.

Là cây hài của cả vũ trụ Anh Tài - Chị Đẹp - Tân Binh, NSND Tự Long luôn biết cách tạo ra tiếng cười tới đồng nghiệp và ekip. Ngay trong sáng sớm 20/12, Tự Long đã lên ngay một đoạn video cập nhật tình hình tổng duyệt khiến cộng đồng mạng phải cười bò.

"Tự Long cái gì cũng thoại được"

“5 giờ sáng vẫn còn đang sơ duyệt, tổng duyệt, vẫn còn phải chạy chương trình mà mai 7 giờ phải dậy à? Điên, điên!”, nam nghệ sĩ nói. Thoại thì dí dỏm nhưng gương mặt thì nghiêm túc càng khiến cho đoạn video thêm phần hài hước. Đến cả hội Chị Đẹp gồm Tóc Tiên, Đồng Ánh Quỳnh và Minh Hằng ở cạnh cũng bật cười trước câu nói của Tự Long.

Netizen tỏ vẻ thích, khen Tự Long vừa “ồn” mà vừa dễ thương. “Chú Long đúng là chả sợ ai, cái gì cũng dám thoại”, một người dùng mạng để lại bình luận.

Tư Long hát hết sức mình tại buổi tổng duyệt cuối

Chỉ còn vài tiếng nữa, Y-CONCERT sẽ chính thức khai màn, chiêu đãi đông đảo người hâm mộ bữa tiệc âm nhạc - giải trí hoành tráng. Lần đầu tiên, 55 nghệ sĩ từ 4 chương trình nổi tiếng cùng hội tụ tại một sự kiện duy nhất như Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng, Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai, Gia Đình Haha và Tân Binh Toàn Năng. Y-CONCERT sẽ kéo dài suốt 10 tiếng, thiết lập kỷ lục về thời lượng của 1 concert ở Việt Nam.