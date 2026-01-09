HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Từ lời khai của Nguyễn Minh Điền, công an bắt giữ thêm Lê Ngọc Hạnh

Đ.nghĩa |

Cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, truy xét mở rộng vụ án mua bán trái phép chất ma túy, xử lý các đối tượng liên quan.

Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy (PC04) Công an tỉnh Quảng Trị vừa phối hợp các lực lượng chức năng bắt giữ 2 đối tượng có hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Từ lời khai của Nguyễn Minh Điền , công an bắt giữ Lê Ngọc Hạnh liên quan đến ma túy - Ảnh 1.

Đối tượng Lê Ngọc Hạnh bị lực lượng công an bắt giữ cùng tang vật. Ảnh: Nhật Khánh

Từ lời khai của Nguyễn Minh Điền , công an bắt giữ Lê Ngọc Hạnh liên quan đến ma túy - Ảnh 2.

Trước đó, chiều 7-1, lực lượng chức năng đã bắt quả tang Nguyễn Minh Điền (SN 1987, ngụ xã Triệu Cơ, tỉnh Quảng Trị) đang có hành vi tàng trữ 18 viên nén màu hồng trong túi quần.

Tại cơ quan công an, Nguyễn Minh Điền khai nhận số ma túy trên được mua từ Lê Ngọc Hạnh (SN 1996; ngụ phường Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị) với mục đích bán lại để kiếm lời.

Tiến hành đấu tranh mở rộng, lực lượng công an đã khám xét chỗ ở của Lê Ngọc Hạnh và thu giữ 1.180 viên nén màu hồng, được xác định là ma túy dạng hồng phiến.

Hạnh khai nhận mua số ma túy trên về để bán lại kiếm lời.

