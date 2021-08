Từ lời khai của 2 cô gái 'dịch vụ' tại chốt Covid-19, lật tẩy ông trùm cất hơn 8kg ma túy trong nhà

Trần Giang Nam (SN 1975, trú tại phường Thổ Quan, quận Đống Đa, Hà Nội) vừa bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Đống Đa khởi tố bị can, bắt tạm giam về hành vi "Mua bán trái phép chất ma túy".

Liên quan vụ án, Cao Thị Huyền Trang (18 tuổi, trú thị trấn An Dương, huyện An Dương, Hải Phòng) và Bùi Thị Huyền Trang (17 tuổi, trú xã Tân Dân, huyện An Lão, Hải Phòng) bị khởi tố về các hành vi "Không tố giác tội phạm" và "Chiếm đoạt chất ma túy".

Hôm 1/8, tổ công tác phòng chống dịch bệnh Covid -19 của phường Thổ Quan, quận Đống Đa làm nhiệm vụ tại phố Khâm Thiên ra tín hiệu dừng xe ô tô BKS 30H -06222. Lúc này, bên trong xe có Giang và "song Trang", kiểm tra bên trong cảnh sát phát hiện một túi nilon chứa chất tinh thể màu trắng, nghi là ma túy.

Lực lượng chức năng khai thác "nóng", 2 cô gái khai nhận trước đó ngày 10/7, đã đến nhà của Nam để sử dụng trái phép chất ma túy. Tại đây, cả 2 phát hiện trong nhà Nam có nhiều ma túy để ở giường nên đã lén quay clip.



Căn cứ lời khai từ hai cô gái, cảnh sát khám xét nơi ở của Trần Giang Nam tại số 18, ngõ Chiến Thắng, phường Thổ Quan thu được hơn 8kg loại Methaphetamine, Ketamine, 1 khẩu súng và 48 viên đạn.

Lượng ma túy cảnh sát thu giữ tại nhà Trần Giang Nam. Ảnh: L N.

Trần Giang Nam khai số ma túy trên được Nam lên biên giới phía Bắc mua lại của một đối tượng lạ mặt, sau đó vận chuyển về Hà Nội xé lẻ bán cho các đầu nậu trên địa bàn thành phố.



Để che giấu hành vi phạm tội của mình và kịp thời tẩu tán tang vật khi bị cơ quan chức năng kiểm tra, Trần Giang Nam thiết kế, lắp đặt hệ thống camera quan sát xung quanh nhà. Đồng thời, mọi giao dịch được đối tượng trao đổi qua điện thoại.

Khi khách đặt mua "hàng", Nam sẽ hẹn tại một địa điểm xa khu dân cư, vắng vẻ để giao. Tiền sẽ được chuyển khoản cho đối tượng.

Đối với Cao Thị Huyền Trang và Bùi Thị Huyền Trang, cảnh sát làm rõ họ là nhân viên "dịch vụ" tại các quán bar, nhà hàng, thường được Nam gọi điện đến nhà để "vui vẻ". Hai cô gái này đã nhiều lần đến nhà Nam để cùng chơi ma túy và "xả đồ".

Biết việc nhà Nam có nhiều ma túy nên "song Trang" đã bàn bạc với nhau sẽ tranh thủ trộm một ít về để sử dụng.

Cụ thể, vào hôm 1/8, khi ở nhà Nam, 2 cô gái đã lấy trộm của Nam một túi ma túy Ketamine rồi cất giấu vào túi quần áo để mang ra khỏi nhà Nam. Số ma túy này có khối lượng 2,551gam.

Đây là chiến công lớn của Công an quận Đống Đa trong việc thực hiện nhiệm vụ kép vừa đảm bảo an ninh trật tự vừa phòng, chống dịch bệnh Covid -19.