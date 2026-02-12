Từ lời 'kêu cứu' của Viettel, VNPT, FPT: Bài học nước Mỹ bán điện cho Google, Microsoft rẻ hơn 30%

Trung tâm dữ liệu của Amazon. Ảnh: AWS

Văn bản kiến nghị từ các doanh nghiệp hạ tầng số hàng đầu Việt Nam như Viettel, VNPT, FPT, CMC và VNG về việc giữ nguyên giá điện sản xuất cho trung tâm dữ liệu, đang đặt ra bài toán quan trọng về năng lực cạnh tranh quốc gia trong lĩnh vực công nghệ.

Việc xem trung tâm dữ liệu là cơ sở kinh doanh dịch vụ theo Thông tư mới, thay vì giá điện theo mục đích sản xuất, đã đẩy chi phí vận hành tăng 50%, do chênh lệch lớn giữa hai biểu giá.

Để giải mã bài toán này, bức tranh tài chính từ thị trường Mỹ, nơi quy tụ hạ tầng trung tâm dữ liệu lớn nhất thế giới, cung cấp những tiền lệ rất đáng tham khảo.

KHI BIG TECH ĐƯỢC HƯỞNG GIÁ ĐIỆN 'MỀM'

Tại Virginia, sự phân biệt giữa giá điện cho trung tâm dữ liệu và giá thương mại là rất rõ ràng. Theo dữ liệu năng lượng cập nhật đầu năm 2025, giá điện bình quân cho khối công nghiệp tại đây chỉ khoảng 7,24 cent cho mỗi kWh, tương đương 1.900 đồng theo tỷ giá hiện tại.

Trong khi đó, khối thương mại dịch vụ phải trả tới 10,68 cent, tức gần 2.800 đồng.

Trung tâm dữ liệu của Microsoft tại Aldie, bang Virginia.

Nhờ được xếp vào nhóm khách hàng công nghiệp hoặc áp dụng biểu giá riêng như Schedule GS-3 và mới nhất là GS-5, các trung tâm dữ liệu của Google hay Microsoft đang hưởng mức giá thấp hơn khoảng 30% so với các tòa nhà văn phòng hay trung tâm mua sắm.

Sự ưu đãi này không đến từ sự bao cấp mà xuất phát từ bản chất kỹ thuật của phụ tải. Tháng 11/2025, Ủy ban Điều tiết Tiện ích Bang Virginia đã phê duyệt biểu giá GS-5, dù tăng nhẹ chi phí so với trước nhưng vẫn giữ nguyên cấu trúc hợp đồng công nghiệp dài hạn.

Các tập đoàn công nghệ buộc phải cam kết thanh toán theo cơ chế bao tiêu cho 85% công suất đăng ký trong tối thiểu 14 năm. Cơ chế này khác hoàn toàn với biểu giá kinh doanh bán lẻ biến động theo giờ cao điểm mà Việt Nam đang dự định áp dụng.

Tại Ohio, điểm nóng mới của AI, thỏa thuận tháng 7/2025 giữa AEP Ohio và các hãng công nghệ cũng chốt mức cam kết công suất 85%, giúp giá điện thực tế của các nhà máy số này luôn ổn định ở mức 7-10 cent, thấp hơn đáng kể so với mức 10 đến 12 cent của khối kinh doanh, dịch vụ thông thường

Tương tự tại Ireland, Ủy ban Điều tiết Tiện ích (CRU) cũng đã định danh trung tâm dữ liệu là nhóm "Người sử dụng năng lượng lớn" (Large Energy Users), tách bạch hoàn toàn với nhóm khách hàng thương mại.

Không chỉ hưởng lợi về giá, các trung tâm dữ liệu còn được chứng minh là nguồn thu tăng thêm, giúp góp phần cải thiện hạ tầng lưới điện. Báo cáo độc lập từ hãng nghiên cứu E3 công bố tháng 12/2025, dựa trên dữ liệu vận hành của Amazon, chỉ ra rằng một trung tâm dữ liệu 100MW có thể tạo ra khoản thặng dư doanh thu 3,4 triệu USD mỗi năm cho công ty điện lực để tái đầu tư lưới điện.

Thực tế tại Virginia, nhờ khoản đóng góp khổng lồ từ nhóm khách hàng này, người dân địa phương đang trả phí truyền tải thấp hơn 10% so với mức trung bình toàn nước Mỹ.

Không chỉ hưởng lợi về giá, các cam kết ESG khắt khe của Big Tech còn buộc các công ty điện lực phải tăng tốc đầu tư vào năng lượng tái tạo để giữ chân 'khách sộp'. Dòng vốn tư nhân này vô tình trở thành động lực giúp hiện đại hóa và 'xanh hóa' lưới điện địa phương mà không tạo gánh nặng lên ngân sách nhà nước.﻿

KHÔNG CÓ BỮA TRƯA NÀO MIỄN PHÍ

Tuy nhiên, bức tranh năng lượng toàn cầu không chỉ toàn gam màu sáng. Theo phân tích của truyền thông quốc tế cuối năm 2025, tại các khu vực tập trung mật độ Data Center dày đặc, giá điện bán buôn đã tăng vọt 267% chỉ trong vòng 5 năm qua.

Nguyên nhân là nhu cầu tiêu thụ điện cho các chip AI thế hệ mới quá lớn, buộc các nhà máy điện than và khí đốt lẽ ra phải đóng cửa nay phải tiếp tục vận hành để chạy nền.

Con số gây sốc nhất đến từ kết quả đấu giá công suất của PJM (đơn vị vận hành lưới điện 13 bang miền Đông nước Mỹ, bao gồm Virginia và Ohio) cho giai đoạn 2025/2026. Giá công suất (Capacity Price) đã tăng đột biến gần 10 lần , từ mức khoảng 29 USD/MW-ngày lên tới gần 270 USD/MW-ngày .

Sự tăng giá điên cuồng này phản ánh nỗi lo sợ thiếu hụt nguồn cung khi các Data Center liên tục hấp thu mọi công suất phát điện mới. Hệ quả là tổng chi phí công suất mà người tiêu dùng trong khu vực phải gánh chịu đã đội lên tới 14,7 tỷ USD .

Điều này cho thấy, lo ngại của các cơ quan quản lý điện lực Việt Nam về việc Data Center gây áp lực lên an ninh năng lượng là hoàn toàn có cơ sở thực tiễn từ quốc tế.

LỜI GIẢI Ở CƠ CHẾ, KHÔNG PHẢI Ở VIỆC ĐỔI TÊN

Các quốc gia có nền công nghiệp phát triển đều thừa nhận các Data Center gây áp lực lớn lên lưới điện, nhưng giải pháp của họ không phải là áp giá điện kinh doanh bán lẻ để thu thêm tiền theo từng số điện.

Thay vào đó, Mỹ và Châu Âu chọn cách thiết kế các Biểu giá Hạ tầng riêng biệt (như Virginia). Cơ chế này buộc các Data Center phải ký hợp đồng dài hạn, cam kết trả tiền cho công suất nguồn và lưới điện ở mức rất cao để bù đắp chi phí đầu tư hạ tầng, nhưng vẫn giữ giá điện năng ở mức thấp của sản xuất công nghiệp.