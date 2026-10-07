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Từ khoản vay 3 triệu, bé gái ở Nghệ An bị mua bán làm tiếp viên quán karaoke

NGUYỄN VƯƠNG
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Từ khoản vay 3 triệu đồng để mua quần áo, bé gái chưa đủ 16 tuổi quê Nghệ An bị cuốn vào chuỗi mua bán” chuyển giao giữa các cơ sở karaoke.

Công an tỉnh Thanh Hoá cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Đỗ Hiếu (SN 1998, trú phường Hàm Rồng - là chủ cơ sở karaoke Thế Cảnh) về 2 tội “Mua bán người dưới 16 tuổi” và “Giam người trái pháp luật”, quy định tại các Điều 151, 157 Bộ luật Hình sự; Hoàng Ngọc Cường (SN 1994, trú tại xã Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa - chủ quán karaoke Hoàng Gia) về tội “Mua bán người dưới 16 tuổi”, quy định tại Điều 151 Bộ luật Hình sự và Lê Thế Cảnh (SN 2002, trú phường Đông Tiến - nhân viên quán karaoke Thế Cảnh)cvề tội “Giam người trái pháp luật”, quy định tại Điều 157 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, ngày 3/10, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Thanh Hóa thực hiện kiểm tra cơ sở kinh doanh karaoke Thế Cảnh (Tổ dân phố Vân Nhưng, phường Đông Tiến, tỉnh Thanh Hoá) và phát hiện 2 nữ nhân viên là L.T.S. (SN 2011, trú tỉnh Nghệ An) và H.T.T.T. (SN 2009, trú tỉnh Tuyên Quang), trong đó L.T.S. chưa đủ 16 tuổi.

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Cán bộ cơ quan điều tra đang thi hành các quyết định khởi tố và lệnh bắt tạm giam đối với các bị can trong vụ án. (Ảnh: Công an Thanh Hoá)

Thực hiện xác minh, cơ quan công an phát hiện các nữ nhân viên có dấu hiệu bị chủ cơ sở và một số người liên quan khống chế, ép buộc ăn, ở tại cơ sở để làm việc. Nhận thấy vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự, Giám đốc và Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thu thập tài liệu, chứng cứ, xác định hành vi và vai trò của từng người liên quan.

Quá trình điều tra xác định, L.T.S. làm nhân viên phục vụ tại một cơ sở karaoke và vay chủ quán 3 triệu đồng để mua quần áo, đồ dùng cá nhân. Đến tháng 4/2026, khi có ý định chuyển nơi làm việc, L.T.S. liên hệ với H.V.D là nhân viên phục vụ tại quán karaoke Hoàng Gia (Thanh Hóa).

Sau đó, D. trao đổi với chủ quán là Hoàng Ngọc Cường và được Cường đồng ý tiếp nhận. Cường trả khoản nợ 3 triệu đồng tại nơi làm việc cũ rồi đưa L.T.S. về làm việc tại cơ sở của mình.

Tháng 6/2026, khi L.T.S. cùng D. và 2 nữ nhân viên khác xin nghỉ việc thì được Cường thông báo cả 4 người còn nợ mình tổng cộng 32 triệu đồng và yêu cầu phải thanh toán khoản tiền này mới được chuyển sang nơi khác làm việc. Cường sau đó liên hệ với Lê Đỗ Hiếu và Hiếu đồng ý tiếp nhận nhóm nhân viên và trực tiếp đưa 32 triệu đồng cho Cường.

Cuối tháng 7/2026, D cùng 2 nhân viên quán bỏ trốn, không trả khoản tiền mà Hiếu cho rằng còn nợ mình nên Hiếu yêu cầu L.T.S. phải “ gánh nợ ” thay cho 3 người này với số tiền 65 triệu đồng. Cộng thêm khoản 5 triệu đồng trước đó, tổng số tiền Hiếu yêu cầu L.T.S. phải trả lên tới 70 triệu đồng.

Lo sợ nữ nhân viên bỏ trốn, Hiếu yêu cầu L.T.S. và H.T.T.T. ăn, ở trong một container đặt tại cơ sở karaoke, đồng thời giao Lê Thế Cảnh là nhân viên của quán) để quản lý, theo dõi. Từ đây, hai nữ nhân viên bị hạn chế nghiêm ngặt việc đi lại, không được tự ý ra ngoài, muốn đi đâu phải được Hiếu đồng ý và có Cảnh đi cùng. Ban đêm, Cảnh khóa cửa container từ bên ngoài và giữ chìa khóa. Ngay cả khi có nhu cầu đi vệ sinh, hai nữ nhân viên cũng phải gọi điện cho Cảnh mở cửa.

Tags

Đỗ Hiếu

Hoàng Ngọc

Nghệ An

Thanh Hóa

mua bán người

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