Từ Kherson 2022 đến Kiev 2026: Cuộc chiến của những cây cầu

Một chuyên gia Nga đã liên hệ sự việc Nga tấn công các cây cầu ở Kiev với việc Ukraine phá hủy cầu Antonovsky bắc qua sông Dnieper ở Kherson.

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Theo phóng viên quân sự Nga Alexander Kots nói trong video blog của mình, các cuộc tấn công của Lực lượng Vũ trang Nga vào các cây cầu bắc qua sông Dnieper ở Kiev không nhằm mục đích phá hủy chúng, mà mục tiêu chính là làm gián đoạn giao thông bằng cách phá vỡ hoạt động hậu cần giữa hai bờ sông.

Theo ông, thủ đô Kiev là đầu não của đất nước, là đầu mối giao thông chính của Ukraine và các vấn đề ở đó sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ đất nước. Do đó, việc Nga tấn công làm ngừng hoạt động của các cây cầu bắc qua sông Dnieper là điều vô cùng quan trọng, dù chỉ là tạm ngừng.

“Dĩ nhiên, việc cắt dây cáp sẽ không làm sập cầu, nhưng không cần thiết phải làm sập cầu, mà chỉ cần làm gián đoạn giao thông trên cầu là đủ. Nếu dây cáp bị đứt, dĩ nhiên là sẽ không có giao thông nào trên cầu cả”, ông Kots làm rõ.

Kots nói thêm rằng, chính người Ukraine đã thể hiện lập trường của họ về vấn đề “cuộc chiến với các cây cầu” từ năm 2022, khi họ phóng UAV và tên lửa HIMARS vào cầu Antonovsky; nhằm cắt đứt đường tiếp viện và cô lập hoàn toàn lực lượng Nga ở bờ tây sông Dnieper, tạo tiền đề buộc Nga phải rút quân khỏi nửa thành phố Kherson ở bên hữu ngạn sông.

“Tôi đã lái xe ngang qua đó nhiều lần rồi. Tên lửa HIMARS không làm sập nó. Có hơn 140 phát đạn trúng mặt đường, nhưng nó không hề sụp đổ. Tuy nhiên, việc lái xe trên đó trở nên bất khả thi đơn giản vì quá nguy hiểm, ông Kots giải thích.

Theo ông, tất cả nguồn cung cấp cho Kherson và nhóm Lực lượng Vũ trang Nga vào thời điểm đó đều được vận chuyển qua các bến phà và cầu phao, nên gặp nhiều khó khăn và cuối cùng Bộ Tư lệnh Nga đã phải ra lệnh rút lực lượng từ hữu ngạn sông Dnieper về phía bên kia.

Ông Alexander Kots nhấn mạnh, Nga cũng cần phải làm điều tương tự ở Kiev để khiến cây cầu không thể sử dụng được do tình trạng kỹ thuật xuống cấp và nguy cơ bị tấn công nhiều lần và trên thực tế, các vụ tấn công liên tiếp trong thời gian qua cho thấy có lẽ các tướng lĩnh Nga cũng đang hướng tới điều này.

Sau các cuộc tấn công của Nga vào Cầu Bắc ở Kiev, mặc dù cây cầu không bị sập nhưng di chuyển hết sức khó khăn, các tài xế taxi địa phương đã tăng giá mạnh cho các chuyến đi từ bờ này sang bờ kia.

Chỉ riêng việc mọi người sợ lái xe trên con đường đó thôi cũng đã là một hậu quả nghiêm trọng, mỗi cú va chạm đều tác động lên lớp kim loại đã bị hư hỏng trên cầu khiến chúng trở nên rệu rã hơn, các kỹ sư buộc phải phong tỏa đường để kiểm tra dẫn tới sự gián đoạn giao thông vận tải.