Từ kết quả xét nghiệm 5 loại ma túy của Ngọc Sơn và động thái của nhiều nghệ sĩ

'Bóng ma' ám ảnh giới showbiz

Những ngày qua, dư luận liên tục chấn động trước thông tin một số nghệ sĩ bị bắt vì liên quan ma túy. Ca sĩ Long Nhật và Sơn Ngọc Minh đã bị khởi tố, bắt tạm giam trong chuyên án ma túy do Công an TPHCM triệt phá. Trước đó chỉ vài tuần là vụ việc liên quan đến ca sĩ Miu Lê.

Song song với đó, mạng xã hội xuất hiện hàng loạt tin đồn, danh sách lan truyền thiếu kiểm chứng về nhiều nghệ sĩ. Không ít người bị gọi tên dù chưa có bất kỳ kết luận nào từ cơ quan chức năng. Trong vòng xoáy hoài nghi ấy, ca sĩ Ngọc Sơn phải trực tiếp đi xét nghiệm ma túy, livestream công khai kết quả âm tính để bảo vệ danh dự và sự nghiệp. Đây là chuyện hiếm thấy trong giới giải trí.

Sự việc cho thấy một thực tế đáng lo ngại. Ma túy không chỉ là vấn đề pháp luật, mà đang trở thành bóng ma phủ lên đời sống showbiz khiến hình ảnh nghệ sĩ lung lay, niềm tin công chúng bị bào mòn và cả những người vô can phải chứng minh sự trong sạch.

Thông tin ca sĩ Long Nhật và Sơn Ngọc Minh bị bắt gây sốc không chỉ vì họ là người nổi tiếng, mà còn bởi đây tiếp tục là một mắt xích trong chuỗi bê bối ma túy từng nhiều lần làm chao đảo showbiz Việt. Theo thông tin từ cơ quan điều tra, cả hai bị khởi tố liên quan hành vi “tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” trong đường dây quy mô lớn tại TPHCM.

Trong showbiz, nghệ sĩ là những người thường xuyên hoạt động về đêm, xuất hiện tại quán bar, club, tiệc tùng, sự kiện giải trí. Áp lực nổi tiếng, cường độ làm việc dày đặc, cạnh tranh khốc liệt và nhu cầu giữ năng lượng biểu diễn khiến một bộ phận tìm đến chất kích thích như cách giải tỏa hoặc giữ phong độ. Nhưng ma túy không bao giờ dừng ở mức thử cho biết. Đó chính là lời cảnh báo từ NSƯT Hạnh Thúy - người từng chứng kiến đồng nghiệp trong giới showbiz sa ngã vì chất cấm.

"Việc nhiều người sử dụng chất cấm không phải lạ. Bởi chất cấm nhiều khi ẩn nấp trong bóng cười - vốn bán khá công khai ở các vũ trường, bar, cũng không phải là thứ khó thấy trong thói quen sử dụng của nhiều người. Họ không coi là chất gây hại, bởi họ nghĩ dùng là sành điệu.

Tôi đã chứng kiến một người quen trong một buổi tối hít hơn 10 trái bóng cười, có lần cũng thấy vài anh trong bóp có vài viên xanh, hoặc hồng, để dành đi chơi với bạn. Và coi đó là đẳng cấp sành điệu. Điểm chung của những người đó (nếu không tự ý thức và dừng lại được) là tan nát. Tự cuộc đời tan nát, vì đến lúc không ai dám hợp tác, không ai dám mời, và sự nghiệp tan tành", nữ nghệ sĩ chia sẻ.

Khi vướng vào ma túy, nhiều người nổi tiếng thừa nhận "biết mình hư, mà không ngừng lại được". Đa số bước vào con đường sai lầm bằng tâm lý thử cho biết, một lần không sao. Theo nghệ sĩ Hạnh Thúy, xã hội cần xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, nhưng cũng cần nhìn những trường hợp sa ngã như hồi chuông cảnh báo cho giới trẻ. Không có sự "sành điệu" nào đáng để đổi lấy tương lai và lòng tự trọng.

Niềm tin bào mòn, dư luận hoài nghi

Điều đáng sợ hơn nằm ở tác động dây chuyền. Một nghệ sĩ vướng ma túy không chỉ kéo sụp hình tượng cá nhân, mà còn khiến công chúng hình thành tâm lý nghi ngờ với cả giới giải trí.

Từ một vài vụ việc cá biệt, dư luận bắt đầu nhìn showbiz bằng ánh mắt dè chừng. Mỗi lần xuất hiện nghệ sĩ gầy đi, xuống sắc, biểu hiện bất thường hay vướng tin đồn đời tư, mạng xã hội lập tức xuất hiện những suy đoán liên quan chất cấm. Rơi vào trường hợp tương tự, ca sĩ Ngọc Sơn phải livestream suốt thời gian chờ xét nghiệm và công khai kết quả âm tính với 5 loại ma túy.

Ca sĩ Ngọc Sơn hứa tặng cả gia tài cho ai phát hiện anh dương tính với chất cấm.

Nam ca sĩ cho biết từng nghe quan niệm ca sĩ phải có chất kích thích trong người mới thăng hoa khi biểu diễn. Tuy nhiên, anh luôn dặn bản thân sống sạch sẽ, đàng hoàng, nhắn nhủ khán giả đừng mặc định rằng nghệ sĩ ai cũng dùng chất cấm.

Trong livestream, Ngọc Sơn khẳng định anh không né tránh mà lựa chọn đối diện trực tiếp với sự việc. Nam danh ca chia sẻ: "Tôi đi test cho khách quan. Mình trong sạch thì đi test thôi, làm luôn tại chỗ, sáng nghe đồn là mình đi làm luôn".

Trước đó, những tin đồn trên mạng xã hội làm ảnh hưởng đến danh tiếng, công việc của nghệ sĩ. Nhiều bầu show gọi điện cho đại diện của Ngọc Sơn hỏi tình hình, nên nam ca sĩ quyết định tới bệnh viện làm xét nghiệm và livestream công khai kết quả.

Sau thông tin bắt giữ các nghệ sĩ liên quan ma túy, mạng xã hội gần như rơi vào trạng thái “truy lùng”. Đó là hệ quả của việc showbiz liên tục xuất hiện những vụ việc tiêu cực trong một vài năm trở lại đây. Từ diễn viên, người mẫu, rapper đến ca sĩ, đã có không ít người nổi tiếng bị xử lý vì liên quan chất cấm. Những cú ngã liên tiếp khiến công chúng mất dần niềm tin.

Không chỉ ca sĩ Ngọc Sơn, tin đồn liên quan chất cấm kéo theo việc một số nghệ sĩ khác cũng trở thành tâm điểm tìm kiếm. Theo thống kê từ Google Trends , từ khóa “Quân A.P” cũng tăng mạnh trên Google, với hơn 2.000 lượt tìm kiếm trong 24 giờ, tương đương mức tăng khoảng 300%.

Công chúng cần môi trường nghệ thuật lành mạnh

Nghệ sĩ có thể nổi tiếng nhờ tài năng, nhưng để tồn tại lâu dài, điều quan trọng hơn là trách nhiệm với công chúng. Người nổi tiếng không đơn thuần là cá nhân hoạt động nghệ thuật. Họ còn là người có sức ảnh hưởng, đặc biệt với giới trẻ. Phong cách sống, phát ngôn, hành vi của họ đều có khả năng tạo hiệu ứng xã hội.

Bởi vậy, khi nghệ sĩ vướng ma túy, tác động không dừng ở phạm vi cá nhân. Đó là cú đánh vào môi trường văn hóa, niềm tin của khán giả và những giá trị mà nghệ thuật hướng tới.

Nhiều năm qua, showbiz Việt liên tục đối mặt các scandal liên quan đời tư, phát ngôn, quảng cáo sai sự thật và giờ là ma túy. Điều này cho thấy sự thiếu bền vững trong cách xây dựng hình ảnh của không ít nghệ sĩ.

Một phút sa ngã có thể phá hủy sự nghiệp gây dựng hàng chục năm. Với những nghệ sĩ vô can, cơn khủng hoảng lần này cũng là lời cảnh báo về giá trị của danh tiếng. Chỉ cần môi trường showbiz tiếp tục xuất hiện các bê bối chất cấm, mọi nghệ sĩ đều có nguy cơ trở thành nạn nhân của sự nghi ngờ.

Sau tất cả, công chúng có quyền đòi hỏi môi trường nghệ thuật lành mạnh hơn. Giới nghệ sĩ cũng cần hiểu rằng, hào quang không thể là lá chắn cho mọi sai lầm. Khi ma túy len vào showbiz, thứ sụp đổ không chỉ là sự nghiệp của một cá nhân, mà còn là niềm tin của cả khán giả dành cho những người đang hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật.