Từ "người làm thuê LCD" đến nhà sản xuất công nghệ cao

Hơn một thập kỷ sau khi thành lập, TCL China Star Optoelectronics Technology (CSOT) không còn là cái tên đứng sau các tấm màn LCD giá rẻ mà đang trở thành một “người chơi công nghệ” đúng nghĩa trong ngành hiển thị. Nhà máy này hiện vận hành hàng loạt nhà máy từ thế hệ 5.5 đến 11G, cung cấp màn hình cho điện thoại, TV, laptop và thiết bị công nghiệp.

Bước ngoặt đến khi CSOT công bố dự án T8 – nhà máy in-jet OLED 8.6G tại Quảng Châu, với vốn đầu tư 29,5 tỷ nhân dân tệ (tương đương 4,1 tỷ USD) và công suất thiết kế 22.500 tấm nền/tháng kích thước 2.290 × 2.620 mm. Đây được xem là nhà máy in-jet OLED quy mô lớn đầu tiên trên thế giới – một tuyên bố tham vọng từ phía Trung Quốc rằng họ không chỉ sản xuất theo công nghệ cũ mà muốn định hình lại thế hệ hiển thị tiếp theo.



Với T8, TCL CSOT không đơn thuần tăng sản lượng. Họ đang tái cấu trúc toàn bộ chuỗi giá trị: từ vật liệu, quy trình in mực OLED RGB trực tiếp (inkjet printing) cho tới hệ thống AI giám sát sản xuất. Nói cách khác, T8 là tuyên ngôn rằng Trung Quốc muốn bước ra khỏi vùng “gia công hiển thị” và trở thành trung tâm phát triển công nghệ lõi.

Khi AI và tự động hóa trở thành “xương sống” của nhà máy hiển thị

Khác với quy trình bay hơi chân không truyền thống của OLED, công nghệ in-jet cho phép phun mực hữu cơ RGB trực tiếp lên nền kính, tiết kiệm vật liệu và giảm chi phí sản xuất tới 15–20% so với evaporation, theo đánh giá của TrendForce.