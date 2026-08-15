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Từ hôm nay, Vingroup chính thức có mẫu con dấu mới

Hà Linh
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Vingroup cho biết thay đổi này để phù hợp với mẫu Logo mới của tập đoàn.

Từ hôm nay, Vingroup chính thức có mẫu con dấu mới - Ảnh 1.

Ngày 14/8, Vingroup (mã VIC) của tỷ phú Phạm Nhật Vượng công bố thông tin về việc thay đổi mẫu con dấu để phù hợp với mẫu Logo mới của tập đoàn. Mẫu con dấu mới có hiệu lực từ ngày 15/8.

Từ hôm nay, Vingroup chính thức có mẫu con dấu mới - Ảnh 2.

Trước đó vào ngày 11/8, Vingroup đã công bố thay đổi nhận diện Logo nhân dịp kỷ niệm 33 năm thành lập. So với phiên bản trước, tổng thể thiết kế gần như không thay đổi khi doanh nghiệp tiếp tục giữ biểu tượng cánh chim màu vàng, nền tròn đỏ cùng dòng chữ “VINGROUP” quen thuộc.

Khác biệt lớn nhất nằm ở vị trí của 5 ngôi sao màu vàng. Thay vì nằm phía dưới cánh chim như trước, các ngôi sao được đưa lên phía trên, tạo thành một bố cục mới.

Theo giải thích từ Vingroup, việc sắp xếp lại chi tiết này nhằm thể hiện mục tiêu duy trì chuẩn mực chất lượng 5 sao, đồng thời truyền tải tinh thần không ngừng hướng tới những đỉnh cao mới.

Đáng chú ý, ngôi sao lớn nhất được đặt ở vị trí cao nhất trong cụm 5 ngôi sao. Chi tiết này được doanh nghiệp lý giải là biểu tượng cho những mục tiêu cao nhất, đóng vai trò định hướng trong hành trình mở rộng sang các thị trường và phân khúc mới.

Từ hôm nay, Vingroup chính thức có mẫu con dấu mới - Ảnh 3.

Vingroup cho biết bộ nhận diện mới đánh dấu một cột mốc trong quá trình phát triển, gắn với tham vọng mở rộng sự hiện diện trên thị trường quốc tế. Sự thay đổi logo vì vậy không đơn thuần là điều chỉnh về mặt hình ảnh, mà còn thể hiện khát vọng bứt phá, chinh phục những cột mốc mới và gia tăng vị thế trên thị trường toàn cầu.

Về kế hoạch kinh doanh năm 2026, Vingroup đặt mục tiêu doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế lần lượt đạt 485.000 tỷ đồng và 35.000 tỷ trong năm 2026. 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần hợp nhất đạt 222.300 tỷ đồng, tăng 73% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế của tập đoàn theo đó đạt 20.375 tỷ đồng, gấp 4,5 lần cùng kỳ và hoàn thành 58% mục tiêu lợi nhuận cả năm.

Tags

vingroup

Phạm Nhật Vượng

con dấu

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