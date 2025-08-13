HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Từ hôm nay đến ngày 18-8, người dân TP HCM hạn chế đến cơ quan CSGT

Anh Vũ |

Hệ thống xử lý vi phạm hành chính của CSGT TP HCM sẽ tạm dừng để nâng cấp, người dân được khuyến cáo hạn chế đến.

Phòng CSGT Công an TP HCM (PC08) vừa thông báo tạm dừng Hệ thống xử lý vi phạm hành chính từ 18 giờ 30 ngày 13-8 đến 6 giờ ngày 18-8 và đề nghị người dân hạn chế việc đến xử lý vi phạm trong thời gian nói trên.

Hạn chế đến CSGT TP HCM Từ 13 - 8 đến 18 - 8 vì nâng cấp Hệ thống xử lý vi phạm hành chính - Ảnh 1.

CSGT TP HCM lập chốt xử lý vi phạm.

Theo đại diện PC08, thực hiện kế hoạch nâng cấp và cập nhật các biểu mẫu, quy định mới theo các Nghị định liên quan công tác xử phạt vi phạm hành chính của Cục CSGT, Hệ thống xử lý vi phạm hành chính sẽ tạm dừng hoạt động.

Trường hợp người dân đến xử lý vi phạm, các đơn vị CSGT sẽ sử dụng biểu mẫu xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ được in sẵn để thực hiện theo quy định.

Sau khi xử lý vụ việc, cơ quan CSGT sẽ gửi thông báo kết quả xử lý cho cơ quan kiểm định để gỡ cảnh báo cho phương tiện và thực hiện cập nhật vào Hệ thống xử lý vi phạm khi hệ thống hoạt động trở lại.

Việc tạm dừng Hệ thống xử lý vi phạm hành chính là bất khả kháng nhằm nâng cao hiệu quả vận hành của hệ thống, phục vụ người dân được tốt hơn. Sau thời gian này, hệ thống sẽ hoạt động bình thường.

