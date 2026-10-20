Từ hôm nay, CSGT xử phạt xe chạy 'rùa bò' bám làn trái cao tốc Cầu Giẽ - Cao Bồ

Từ 20/10, lực lượng chức năng bắt đầu xử lý các xe vi phạm quy định lưu thông trên làn đường dành cho xe chạy tốc độ cao.

Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, từ 20/10, lực lượng chức năng xử lý các trường hợp vi phạm quy định sử dụng làn đường trên cao tốc Cầu Giẽ - Cao Bồ, trong đó có tình trạng xe chạy chậm bám làn trái .

Phương án tổ chức giao thông mới trên tuyến cao tốc này được áp dụng từ ngày 14/10.

Theo phương án, làn sát dải phân cách giữa (làn 1) dành cho các phương tiện lưu thông với tốc độ tối đa 100km/h, tối thiểu 80km/h. Xe khách trên 29 chỗ và xe tải trên 7,5 tấn không được đi vào làn này.

Các phương tiện chỉ được sử dụng làn 1 để vượt xe khác. Sau khi vượt xong, tài xế phải trở về làn 2, nhường đường cho phương tiện di chuyển với tốc độ cao hơn.

Đối với làn 2, tốc độ tối đa được quy định là 100km/h, tối thiểu 60km/h.

Công tác tổ chức lắp đặt biển báo, sơn giới hạn tốc độ trên mặt đường cơ bản hoàn tất.

Các phương tiện không bảo đảm tốc độ tối thiểu di chuyển ở làn 2, nhường làn 1 cho các phương tiện đi với tốc độ cao hơn.

Theo Cục CSGT, việc tổ chức giao thông theo phương án mới nhằm hạn chế tình trạng phương tiện chạy chậm nhưng bám làn trái, gây cản trở lưu thông, giảm năng lực khai thác của tuyến đường và ảnh hưởng đến các phương tiện khác.

Cơ quan chức năng kỳ vọng việc phân định rõ làn vượt và làn lưu thông thông thường sẽ góp phần nâng cao hiệu quả khai thác cao tốc, đồng thời hạn chế xung đột giao thông do các phương tiện sử dụng làn đường không đúng quy định.