Từ hôm nay (5/10), VNeID có thêm tính năng mới quan trọng, toàn bộ người dân cần biết để tránh bỏ lỡ quyền lợi

Nhiều tính năng mới vừa được bổ sung trên VNeID, người dân cần biết để tránh bỏ lỡ quyền lợi

Có thể phản ánh tin giả qua VNeID

Theo khoản 2 Điều 13 Nghị định 328/2026/NĐ-CP, người dân có thể báo tin, tố giác, phản ánh thông tin có dấu hiệu giả, sai sự thật bằng các hình thức: trực tiếp, qua đường dây nóng, cổng thông tin điện tử của các cơ quan, bộ, ban, ngành, ứng dụng VNeID hoặc gửi văn bản theo quy định.

Cá nhân, cơ quan, tổ chức phát hiện tin giả, tin sai sự thật có trách nhiệm thông báo cơ quan chức năng có thẩm quyền. Thông tin được phân loại, kiểm chứng hoặc chuyển cơ quan có thẩm quyền; trường hợp gây hậu quả hoặc có nguy cơ gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng được ưu tiên xác minh.

Theo khoản 3 Điều 9, kết luận kiểm chứng xác định thông tin là tin giả, tin sai sự thật; không phải tin giả, tin sai sự thật; hoặc không có điều kiện xác thực. Cổng thông tin điện tử của đơn vị kiểm chứng hiển thị trạng thái “Đang xử lý” và “Đã hoàn thành xử lý” tương ứng.

Tin báo có dấu hiệu tội phạm được xử lý theo pháp luật hình sự và quy định liên quan. Hành vi lợi dụng báo tin, tố giác để thực hiện hành vi bị nghiêm cấm theo Luật Tiếp công dân bị xử lý theo pháp luật.

Được nộp hồ sơ dự tuyển đi học ở nước ngoài qua VNeID

Căn cứ vào khoản 3 Điều 5 Nghị định 86/2021/NĐ-CP được sửa đổi bởi Điều 3 Nghị định 322 2026 NĐ-CP về trình tự tuyển sinh và cử công dân Việt Nam ra nước ngoài học tập.

Theo quy định mới, ứng viên dự tuyển đi học ở nước ngoài nộp 01 bộ hồ sơ cho cơ quan cử đi học theo một trong các hình thức sau:

- Trực tiếp tại Bộ phận Một cửa;

- Qua dịch vụ bưu chính;

- Trực tuyến tại Cổng Dịch vụ công quốc gia;

- Trực tuyến qua Ứng dụng định danh quốc gia (VNeID) .

Trong khi đó, Nghị định 86/2021/NĐ-CP trước đây chỉ quy định ứng viên được nộp hồ sơ qua đường bưu điện, trực tiếp hoặc trực tuyến cho cơ quan cử đi học, chưa xác định cụ thể việc nộp trực tuyến qua Cổng Dịch vụ công quốc gia hoặc VNeID.

Hồ sơ dự tuyển theo quy định mới gồm:

Phiếu đăng ký dự tuyển đi học ở nước ngoài theo Mẫu số 1a;

Công văn của cơ quan quản lý trực tiếp cử dự tuyển (đối với trường hợp cơ quan công tác);

Cam kết thực hiện trách nhiệm của người được cử đi dự tuyển theo yêu cầu của cơ quan quản lý trực tiếp (đối với trường hợp có cơ quan công tác);

Sơ yếu lý lịch cá nhân;

Bản sao văn bằng, chứng chỉ chuyên môn, ngoại ngữ;

Giấy khám sức khỏe;

Các giấy tờ khác theo yêu cầu của chương trình học bổng, cơ quan cử đi học.

Ngoài ra, thời hạn tổ chức tuyển sinh được điều chỉnh thành 90 ngày kể từ ngày hết hạn nhận hồ sơ dự tuyển. Kết quả được thông báo cho ứng viên qua thư điện tử hoặc hình thức điện tử khác; riêng hồ sơ nộp qua Cổng Dịch vụ công quốc gia thì kết quả giải quyết thủ tục được trả trên Cổng này.