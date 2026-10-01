Từ hôm nay (1/10), sân bay quốc tế ở tỉnh rộng nhất Việt Nam có thay đổi quan trọng

Từ hôm nay 1/10/2026, sân bay sẽ tạm ngừng các thông báo phát thanh thông thường như mời hành khách làm thủ tục, mời ra cửa khởi hành và tìm hành khách.

Theo thông tin từ Cảng hàng không quốc tế Liên Khương, từ ngày 1/10/2026, sân bay sẽ tạm ngừng các thông báo phát thanh thông thường như mời hành khách làm thủ tục, mời ra cửa khởi hành và tìm hành khách. Đến 5h ngày 1/11/2026, toàn bộ thông báo phát thanh thường lệ tại nhà ga sẽ chính thức được dừng.

Sau thời điểm này, hệ thống loa chỉ được sử dụng trong những trường hợp khẩn nguy, phòng cháy chữa cháy hoặc để truyền đạt các thông tin liên quan đến an ninh, an toàn hàng không theo quy định.

Thay đổi này đồng nghĩa hành khách đến sân bay Liên Khương sẽ cần chủ động theo dõi màn hình thông tin chuyến bay (FIDS) để cập nhật giờ bay, cửa khởi hành và các thông tin liên quan. Hành khách cũng cần có mặt tại cửa lên tàu bay đúng thời gian quy định để tránh bỏ lỡ chuyến bay.

Việc hạn chế phát thanh tại nhà ga được triển khai theo xu hướng "sân bay yên tĩnh" đã được áp dụng tại nhiều sân bay trên thế giới. Thay vì liên tục phát thông báo qua hệ thống loa, hành khách được khuyến khích chủ động cập nhật thông tin trên màn hình điện tử, qua đó giảm tiếng ồn và tạo không gian thư thái hơn trong nhà ga.

Nằm tại huyện Đức Trọng (cũ), cách trung tâm Đà Lạt khoảng 28km, sân bay Liên Khương được xây dựng từ năm 1933, nâng cấp năm 1956 và chính thức trở thành sân bay quốc tế đầu tiên của khu vực Tây Nguyên từ tháng 6/2024.

Ảnh: Cảng hàng không quốc tế Liên Khương

Trước đó, nhằm triển khai thi công các hạng mục của dự án sửa chữa đường cất hạ cánh, đường lăn, Cảng hàng không quốc tế Liên Khương đã đóng tạm thời từ ngày 4/3.

Dự án có quy mô sửa chữa toàn bộ đường cất hạ cánh dài 3.250m; hệ thống đường lăn; dải bảo hiểm; khu vực an toàn cuối đường cất hạ cánh cùng hệ thống đèn hiệu và các thiết bị bảo đảm hoạt động bay.

Giải pháp kỹ thuật chủ yếu là thay thế kết cấu bê tông nhựa hiện hữu bằng bê tông xi măng nhằm nâng cao khả năng chịu tải, kéo dài tuổi thọ công trình và bảo đảm an toàn tuyệt đối trong quá trình vận hành.

Sau khi nâng cấp, khu bay của Cảng hàng không quốc tế Liên Khương có khả năng tiếp nhận các dòng máy bay thân rộng như Airbus A350 và Boeing 787. Đây được xem là nền tảng quan trọng để các hãng hàng không nghiên cứu khai thác máy bay lớn và mở thêm các đường bay dài đến Lâm Đồng.

Sau khi sáp nhập ba tỉnh Lâm Đồng (cũ), Bình Thuận (cũ), Đắk Nông (cũ), tỉnh Lâm Đồng trở thành địa phương có diện tích lớn nhất cả nước, với hơn 24.233km2.

Ngọc Khánh