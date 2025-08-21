Tử hình Trần Bảo Vũ và 3 người khác trong một chuyên án rất lớn

Hôm qua (20/8), TAND TP Huế đã tuyên phạt Trần Bảo Vũ (32 tuổi), Phan Minh Trung (35 tuổi), Lê Khắc Dỉ (22 tuổi) và Nguyễn Duy Quang (21 tuổi) mức án tử hình về tội Mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy.

Liên quan vụ án, Phạm Xuân Nguyên Minh (26 tuổi), Huỳnh Thị Lệ Huyền (34 tuổi), Võ Đại Tây Dương (29 tuổi), Lê Anh Vũ (24 tuổi) lĩnh án chung thân.

Ngoài ra, 3 người khác bị tuyên 20 năm tù giam về cùng tội danh, thông tin này thuật lại trên báo VnExpress.

Xét xử vụ án mua bán chất ma túy lớn nhất từ trước đến nay (Ảnh: Báo Thừa Thiên Huế).

Từ cuối năm 2023 đến giữa 2024, Trần Bảo Vũ tổ chức đường dây mua bán, vận chuyển ma túy xuyên tỉnh.

Vũ liên hệ nguồn hàng từ Quảng Trị, Quảng Bình (cũ), TP HCM, điều hành qua Telegram, giao Phan Minh Trung và Lê Khắc Dỉ thuê phòng trọ trên đường Phạm Văn Đồng (Huế) làm kho cất giấu.

Tại đây, công an khám xét, thu giữ hơn 3,1kg Methamphetamine, 3kg Ketamine, gần 3,5kg hỗn hợp Methamphetamine và MDMA cùng hàng nghìn viên nén.

Ngoài ra, nhóm còn tổ chức vận chuyển 10 “tấm” hồng phiến ra Quảng Bình (cũ) nhưng bị bắt quả tang, tờ Nhân dân thuật lại nội dung cáo trạng.

Trong vụ án này, báo Thừa Thiên Huế dẫn cáo trạng kết luận, Trần Bảo Vũ chính là người cầm đầu đường dây, chịu trách nhiệm chính với 28,44 kg ma túy.

Phan Minh Trung, Lê Khắc Dỉ, Nguyễn Duy Quang, Phạm Xuân Nguyên Minh là đồng phạm tích cực, liên quan đến 10,7 kg ma túy.

Huỳnh Thị Lệ Huyền và Võ Đại Tây Dương tham gia mua bán, tiêu thụ 6,64 kg ma túy.

Lê Anh Vũ, Hồ Văn Hùng, Võ Công Khuê, Nguyễn Thế Hùng tham gia vận chuyển 5,68 kg Methamphetamine.



