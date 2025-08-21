Tử hình Nguyễn Xuân Trang sinh năm 2005

Ngày 20/8, TAND TPHCM đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án ma túy đặc biệt nghiêm trọng, tuyên án tử hình đối với bị cáo Nguyễn Xuân Trang (SN 2005, ngụ TP HCM) về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Cùng vụ án, HĐXX tuyên phạt Bùi Quốc An (SN 2007, ngụ TP HCM) 14 năm tù giam và Võ Tân Định (SN 1989, quê An Giang) tù chung thân.

Theo cáo trạng, chiều 26/12/2023, Công an TPHCM phối hợp chính quyền địa phương tiến hành kiểm tra hành chính nơi ở của Nguyễn Xuân Trang và Bùi Quốc An tại huyện Hóc Môn (cũ). Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện và thu giữ gần 4kg Ketamine cùng hơn 4kg Methamphetamine. Khám xét khẩn cấp, cơ quan chức năng tiếp tục phát hiện thêm gần 12kg ma túy tổng hợp khác được cất giấu.

Nữ bị cáo Nguyễn Xuân Trang (ngoài cùng bên trái). Ảnh: TPO

Bước đầu, Trang và An khai nhận số ma túy trên do Võ Tân Định đưa để cất giấu, chờ tiêu thụ.

Cơ quan điều tra làm rõ, Trang và An có quan hệ họ hàng. Tháng 11/2023, một đối tượng tên “Anh” (chưa rõ lai lịch) đã liên lạc với Trang qua Telegram, thuê cất giữ và giao ma túy cho khách theo yêu cầu. Từ thời điểm này đến khi bị bắt, Trang và An đã 2 lần nhận ma túy và thực hiện giao dịch.

Trong một vụ việc khác, ngày 25/12/2023, Võ Tân Định nhận lời vận chuyển hơn 19kg ma túy từ một người đàn ông tên Achu (quen tại Campuchia) từ khu vực cửa khẩu Tịnh Biên (An Giang) về TP HCM giao cho Trang.

Ngày 26/12/2023, Định trực tiếp giao một bao tải chứa ma túy cho Trang và An tại Hóc Môn, ngụy trang bằng một bó rau để che mắt. Số ma túy này sau đó được chia thành 20 gói, cất giấu chờ giao cho khách. Tuy nhiên, cùng ngày, lực lượng chức năng đã kịp thời phát hiện, bắt giữ các đối tượng cùng toàn bộ tang vật.

HĐXX nhận định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, các bị cáo tham gia đường dây ma túy lớn, hành vi gây nguy hiểm cho xã hội. Trong đó, Nguyễn Xuân Trang giữ vai trò chính, trực tiếp điều hành và tham gia mua bán lượng ma túy đặc biệt lớn nên phải chịu mức án cao nhất là tử hình.

Bị cáo Bùi Quốc An khi phạm tội chưa đủ 18 tuổi, vai trò thứ yếu nên được áp dụng mức án 14 năm tù. Đối với Võ Tân Định, hành vi vận chuyển lượng lớn ma túy xuyên biên giới khiến bị cáo phải nhận mức án chung thân.