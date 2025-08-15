Tử hình Nguyễn Văn Nhu sinh năm 1995

Chiều qua (14/8), Tòa gia đình và người chưa thành niên, TAND TP.HCM đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Nhu (sinh năm 1995, quê Hà Nam cũ) mức án tử hình về tội “Giết người” và 4 năm tù về tội “Hủy hoại tài sản”. Tổng hợp hình phạt chung là tử hình, thông tin này được đăng tải trên báo Công an nhân dân.

Công an TP.HCM thông tin về nội dung vụ án như sau: Vào năm 2012, Nhu và chị L.T.M.D. (sinh năm 1991) làm việc chung tại một quán ăn ở quận Bình Thạnh (cũ). Nhu có tình cảm với chị D. nhưng chị D. từ chối.

Đến năm 2016, Nhu bị đuổi việc và về quê ở Hà Nam (cũ). Năm 2018, Nhu tiếp tục quay lại TP.HCM để làm việc.

Tháng 11/2023, Nhu vay tiền qua mạng xã hội để tiêu xài cá nhân nhưng không có khả năng để trả.

Cảm thấy cuộc sống bế tắc, đồng thời nhiều lần suy nghĩ về chị D. nên Nhu đã nảy sinh ý định giết chị D.

Nguyễn Văn Nhu thời điểm bị bắt (Ảnh: Công an TP.HCM).

Giữa tháng 11/2023, Nhu đến quán ăn trước đây từng làm chung với chị D. ở quận Bình Thạnh và được biết chị D. đã nghỉ việc, nhưng anh T. - chồng chị D. hiện vẫn làm việc tại quán ăn này. Nhu chờ đến khi hết giờ làm việc để đi theo anh T. nhằm xác định nơi ở của 2 vợ chồng chị D.

Nhu đặt mua 1 áo khoác, 1 nón bảo hiểm của hãng xe ôm công nghệ và 1 xe máy qua mạng; đồng thời mua dao dùng làm hung khí gây án.

Khoảng 13h ngày 21/11/2023, Nhu mang theo can nhựa, hộp quẹt, dao rồi điều khiển xe máy đến nhà chị D. Trên đường đi, Nhu ghé vào cây xăng mua 300 nghìn đồng xăng đổ vào can nhựa.

Nhu đến trước nhà chị D. ở hẻm 260 đường Lưu Hữu Phước, Phường 15, Quận 8 (cũ) thì phát hiện nhà không khoá cửa nên đi vào bên trong; khi chị D. đi ra Nhu liền dùng dao đâm chị D.

Chị D. bỏ chạy ra ngoài, Nhu đã đóng cửa, đổ xăng ra nhà rồi lấy hộp quẹt châm lửa đốt. Lúc này, trong nhà có cháu N.L.H.P. (sinh năm 2020, con chị D.) và T.M.T.K. (sinh năm 2021, cháu ruột chị D.).

Hậu quả, vụ án mạng khiến chị D., cháu P. và cháu K. tử vong. Sau khi gây án, Nhu bỏ chạy khỏi hiện trường thì bị người dân cùng lực lượng chức năng bắt giữ.