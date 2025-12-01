Tử hình Nguyễn Văn Đà sinh năm 1977

Ngày 28/11 mới đây, Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Ninh đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Văn Đà (sinh năm 1977, trú tại thôn Khánh, xã Hiệp Hòa) về tội "Giết người".

Theo cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh, nguyên nhân của vụ án mạng đau lòng bắt nguồn từ mâu thuẫn nhỏ trong việc làm rãnh thoát nước với người em họ là anh Nguyễn Hoàng Phi (sinh năm 1980, ở cùng địa chỉ).

Bị cáo Nguyễn Văn Đà tại tòa (Ảnh: Công an tỉnh Bắc Ninh).

Cụ thể, vào sáng 8/2, gia đình Đà xây dựng tường bao và rãnh thoát nước giáp với thửa đất anh Phi đã mua.

Đến khoảng 9 giờ 30 phút cùng ngày, Đà ra ngoài cổng nói chuyện với anh Phi về việc sẽ đào đường thoát nước từ trong vườn nhà Đà ra mương nước của thôn Khánh và sẽ đi qua phần đất của anh Phi.

Nghe Đà nói vậy anh Phi không đồng ý cho Đà đào mương nước sang phần đất của mình đã mua.

Bức xúc về việc anh Phi không giữ lời hứa khi mua, bán đất trước đó nên Đà và anh Phi xảy ra mâu thuẫn và có lời qua tiếng lại với nhau. Đà nói anh Phi là người nói hai lời, không giữ lời hứa, còn anh Phi thách thức Đà...

Thấy anh Phi thách thức, Đà chạy vào trong vườn lấy 1 con dao chọc nhọn, lưỡi sắc lao vào đâm trúng vào anh Phi, hai bên đánh nhau...

Mặc dù có người can ngăn nhưng Đà không dừng lại tiếp tục lao vào chém anh Phi khiến nạn nhân ngã xuống đường... Hậu quả làm anh Phi chết tại chỗ do mất máu cấp...

Thấy anh Phi đã chết, Đà dùng con dao gây án tự đâm vào vùng bụng của mình để tự sát. Hậu quả anh Phi chết tại chỗ, Đà được mọi người đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh.

Kết thúc phiên tòa sau khi xem xét tính chất, mức độ hành vi phạm tội của bị cáo, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, Hội đồng xét xử tuyên phạt Nguyễn Văn Đà "Tử hình", về tội "Giết người".

Qua vụ án này, cũng cảnh tỉnh mọi người biết kìm chế, quản lý cảm xúc, bà con sống trong khu dân cư cần tăng cường gắn kết, xây dựng lối sống văn minh, hòa thuận, không vì những mâu thuẫn hết sức nhỏ nhặt, có thể giải quyết bằng những biện pháp ôn hòa, văn minh, mà vẫn để xảy ra những câu chuyện đau lòng...



