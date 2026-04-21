Tử hình Nguyễn Đức Thịnh sinh năm 1999

Chi Chi (Tổng hợp) |

Sau nhiều ngày xét xử và nghị án, TAND TP.HCM đã đưa ra phán quyết nghiêm khắc đối với đường dây mua bán, vận chuyển ma túy xuyên quốc gia với quy mô cực lớn.

Tối 2024, TAND TP.HCM đã đưa ra phán quyết nghiêm khắc đối với đường dây mua bán, vận chuyển ma túy xuyên quốc gia với quy mô cực lớn. Tổng cộng có 2 án tử hình và 5 án chung thân được tuyên cho các đối tượng trong đường dây "gieo rắc cái chết trắng" này.

Báo Công an nhân dẫn đưa tin Hội đồng xét xử (HĐXX) nhận định hành vi của các bị cáo là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, trực tiếp xâm phạm đến trật tự quản lý của Nhà nước về chất ma túy. Căn cứ vào tính chất và mức độ phạm tội, HĐXX đã tuyên phạt:

Mức án Tử hình: Đối với bị cáo Nguyễn Lập Sơn (SN 1987) và Nguyễn Đức Thịnh (SN 1999) cùng về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Mức án Chung thân: Về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy” đối với Võ Bá Thịnh (SN 1989) và 4 bị cáo quốc tịch Lào gồm: Thongchaleun Youkhanthone, Syvongphet Saiykham, Sisoulath Vydavone và Sivongxay Chok.

Mức án 20 năm tù: Tuyên phạt Phan Thị Bích Trâm (SN 1995 - vợ Sơn) và Keobounmanh Heng (quốc tịch Lào) lần lượt về các tội mua bán và vận chuyển trái phép chất ma túy.

Các bị cáo tại phiên tòa sáng 20/4. Ảnh: CA TPHCM

Đáng chú ý, bị cáo Phan Thị Bích Trâm được HĐXX xem xét giảm nhẹ mức án từ Chung thân (theo đề nghị của VKS) xuống 20 năm tù do các tình tiết nhân đạo: đang mang thai, đông con nhỏ và có vai trò phụ thuộc trong vụ án.

Theo cáo trạng mà báo Dân Trí đăng tải, vụ án bắt đầu lộ diện vào rạng sáng 25/12/2023, khi Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP.HCM bất ngờ kiểm tra nơi ở của Nguyễn Lập Sơn tại xã Trung Chánh, huyện Hóc Môn. Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện "kho" ma túy khổng lồ với hơn 82 kg ma túy tổng hợp các loại.

Mở rộng khám xét, cơ quan điều tra tiếp tục thu giữ thêm hàng chục kg Ketamine, Methamphetamine và Heroin. Tổng khối lượng ma túy mà đường dây này giao dịch và vận chuyển bị phát hiện lên tới hơn 143,5 kg.

Kết quả điều tra xác định, đối tượng cầm đầu là Lâm Thiên Hiệp (hiện đang bị truy nã) đã thuê Sơn làm mắt xích quan trọng tại TP.HCM. Sơn có nhiệm vụ sử dụng nhà thuê làm điểm tập kết, phân chia ma túy để giao cho các đầu mối tiêu thụ theo chỉ đạo. Vợ Sơn là Phan Thị Bích Trâm dù biết rõ hành vi phạm tội của chồng nhưng vẫn tích cực hỗ trợ việc giao nhận hàng.

Nhóm bị cáo mang quốc tịch Lào cùng Võ Bá Thịnh đóng vai trò là "cầu hàng không" trên bộ. Các đối tượng này sử dụng ô tô để vận chuyển ma túy từ Lào xâm nhập vào biên giới Việt Nam, sau đó thực hiện các bước trung chuyển tinh vi để đưa hàng về TP.HCM tiêu thụ. Nhóm vận chuyển được trả công hậu hĩnh cho mỗi chuyến hàng trót lọt nhằm qua mặt các lực lượng chức năng tại cửa khẩu và trên các tuyến quốc lộ.

Tại phiên tòa, các bị cáo đều thừa nhận hành vi sai phạm của mình. Trong lời nói sau cùng, nhiều bị cáo, đặc biệt là các nữ bị cáo, đã bật khóc trong muộn màng, mong muốn được khoan hồng để có cơ hội trở về chăm sóc gia đình và con nhỏ.

Tuy nhiên, với số lượng ma túy "khủng" và tính chất chuyên nghiệp của đường dây, HĐXX khẳng định cần có những bản án cách ly vĩnh viễn các đối tượng chủ chốt ra khỏi đời sống xã hội để răn đe.

Chân dung nguyên cán bộ Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ Bùi Văn Phúc SN 1981 vừa bị bắt


Dự án 920 tỷ đồng của Hà Nội đang tăng tốc về đích trước thời điểm đặc biệt năm nay

Dự án 920 tỷ đồng của Hà Nội đang tăng tốc về đích trước thời điểm đặc biệt năm nay

01:12
"Siêu cầu vượt" gần 20.000 tỷ đồng ở Hà Nội sẽ hoàn thành ngay đầu năm sau

"Siêu cầu vượt" gần 20.000 tỷ đồng ở Hà Nội sẽ hoàn thành ngay đầu năm sau

00:58
Cướp ngân hàng như phim: Đeo mặt nạ người nổi tiếng, bắt 25 con tin, tẩu thoát qua cống

Cướp ngân hàng như phim: Đeo mặt nạ người nổi tiếng, bắt 25 con tin, tẩu thoát qua cống

01:05
Toyota Yaris Cross 2026 ra mắt: Mặt tiền như Corolla Cross và động cơ hybrid mạnh mẽ

Toyota Yaris Cross 2026 ra mắt: Mặt tiền như Corolla Cross và động cơ hybrid mạnh mẽ

Cảnh tượng kinh ngạc sâu dưới lòng đất ở tuyến metro gần 35.000 tỷ đồng của Thủ đô

Cảnh tượng kinh ngạc sâu dưới lòng đất ở tuyến metro gần 35.000 tỷ đồng của Thủ đô

01:15
Xuất hiện clip cảnh sát New York đánh người bị bắt giữ gây tranh cãi

Xuất hiện clip cảnh sát New York đánh người bị bắt giữ gây tranh cãi

01:03
Kia Seltos thế hệ mới ra mắt: Nâng cấp hybrid, dẫn động 4 bánh, cấp điện được cho đồ gia dụng

Kia Seltos thế hệ mới ra mắt: Nâng cấp hybrid, dẫn động 4 bánh, cấp điện được cho đồ gia dụng

01:20
Khung cảnh 'khó tin' tại công trường siêu cầu 16.000 tỷ đồng bắc qua dòng sông biểu tượng của Thủ đô

Khung cảnh 'khó tin' tại công trường siêu cầu 16.000 tỷ đồng bắc qua dòng sông biểu tượng của Thủ đô

00:58
