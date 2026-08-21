HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Tử hình Lữ Thị Hoa SN 1968

Chi Chi (Tổng hợp)
|

Lữ Thị Hoa SN 1968 là "bà trùm" đường dây mua bán hơn 16kg ma túy.

Ngày 20/8, báo Dân Trí đưa tin Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án ma túy đặc biệt nghiêm trọng, tuyên phạt bị cáo Lữ Thị Hoa (SN 1968, trú xã Hữu Kiệm) và Văn Sỹ Đức (SN 1973, trú xã Quỳnh Lưu) mức án tử hình về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Cùng tội danh trên, hai đồng phạm gồm Lữ Văn Khánh (SN 1996, trú xã Quế Phong) và Nguyễn Cảnh Anh (SN 1978, trú phường Vinh Hưng) bị tuyên phạt mức án tù chung thân; bị cáo Phạm Đức Hiệp (SN 1965, trú xã Quỳnh Lưu) lĩnh án 20 năm tù.

Tử hình Lữ Thị Hoa SN 1968 - Ảnh 1.

Lữ Thị Hoa (ngoài cùng bên trái). Ảnh: TPO

Theo hồ sơ truy tố mà báo Công luận đăng tải, sự việc bắt đầu bị phát giác vào rạng sáng ngày 28/12/2024. Tại địa bàn huyện Quỳ Châu (cũ), Tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Nghệ An phối hợp cùng công an địa phương đã bắt quả tang Lữ Văn Khánh khi đối tượng đang vận chuyển 120 gói hồng phiến để chuẩn bị bàn giao cho Văn Sỹ Đức.

Chỉ một ngày sau, mũi trinh sát đã tiến hành bắt giữ khẩn cấp Văn Sỹ Đức khi đối tượng đang lẩn trốn tại Hà Nội. Từ các manh mối và lời khai ban đầu, cơ quan công an tiếp tục mở rộng điều tra, bắt giữ Lữ Thị Hoa.

Qua điều tra làm rõ, Hoa đã liên hệ đặt mua 120 gói hồng phiến từ một người đàn ông không rõ lai lịch để đáp ứng đơn đặt hàng từ Đức, sau đó chi tiền thuê Khánh đi nhận và mang đến điểm hẹn giao cho Đức.

Quá trình điều tra mở rộng cho thấy, ngoài phi vụ bị bắt quả tang kể trên, các đối tượng Đức và Hoa đã phối hợp thực hiện trót lọt 6 phi vụ mua bán ma túy khác trước đó. Trong chuỗi giao dịch này: Lữ Văn Khánh là mắt xích nhận "hàng" và trực tiếp đi giao cho Đức trong 4 lần.

Nguyễn Cảnh Anh (người chung sống như vợ chồng với Hoa) đảm nhận việc vận chuyển, bàn giao ma túy cho Đức trong 2 lần còn lại.

Số lượng ma túy sau khi được Đức thu mua sẽ chia thành hai nguồn: một phần Đức trực tiếp tìm mối tiêu thụ, phần còn lại chuyển cho cậu ruột là Phạm Đức Hiệp cất giấu để bán lẻ cho các con nghiện trên địa bàn và khu vực phụ cận.

Báo Tiền Phong cho hay, cơ quan tiến hành tố tụng xác định khối lượng ma túy mà các bị cáo phải chịu trách nhiệm hình sự gồm: Lữ Thị Hoa, Văn Sỹ Đức và Lữ Văn Khánh chịu trách nhiệm về hành vi mua bán hơn 16 kg ma túy. Nguyễn Cảnh Anh chịu trách nhiệm đối với hơn 4,6 kg ma túy. Phạm Đức Hiệp chịu trách nhiệm đối với hơn 744 gram ma túy.

Căn cứ vào vai trò chủ mưu, điều hành và mức độ nguy hiểm đặc biệt lớn cho xã hội, Hội đồng xét xử TAND tỉnh Nghệ An đã quyết định loại bỏ vĩnh viễn Lữ Thị Hoa và Văn Sỹ Đức ra khỏi đời sống xã hội bằng mức án tử hình, đồng thời tuyên phạt các mức án nghiêm khắc từ 20 năm tù đến tù chung thân đối với các mắt xích còn lại trong đường dây.

Danh tính 11 kẻ 'đầu sỏ' bị bắt giữ khi công an điều tra tổng giao dịch trị giá gần 560 tỷ đồng
Tags

tin hình sự

báo công an

Phụ nữ

Tin nóng trong ngày

Tin ngắn

báo mới

tử hình

Án tử hình

tuyên án tử hình

mức án tử hình

công an

điều tra

Hay độc lạ

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Danh tính 11 kẻ 'đầu sỏ' bị bắt giữ khi công an điều tra tổng giao dịch trị giá gần 560 tỷ đồng

Danh tính 11 kẻ 'đầu sỏ' bị bắt giữ khi công an điều tra tổng giao dịch trị giá gần 560 tỷ đồng

01:36
Bắt tạm giam Đào Minh Thuận SN 1990 - kẻ lái xe máy truy đuổi, đạp ngã chồng cũ của bạn gái xuống đường

Bắt tạm giam Đào Minh Thuận SN 1990 - kẻ lái xe máy truy đuổi, đạp ngã chồng cũ của bạn gái xuống đường

01:14
Đếm ngược trước thời khắc 'tái xuất' lúc 0h của sân bay quốc tế duy nhất ở Việt Nam mang hình bông hoa

Đếm ngược trước thời khắc 'tái xuất' lúc 0h của sân bay quốc tế duy nhất ở Việt Nam mang hình bông hoa

01:10
Danh tính 10 'đàn em' trong đường dây mua bán thận tiền tỷ do Phạm Thị Mỹ Hà SN 1994 cầm đầu

Danh tính 10 'đàn em' trong đường dây mua bán thận tiền tỷ do Phạm Thị Mỹ Hà SN 1994 cầm đầu

01:34
Ferrari 12Cilindri đầu tiên về Việt Nam, dùng máy V12 hơn 800 mã lực, giá bán vẫn là ẩn số

Ferrari 12Cilindri đầu tiên về Việt Nam, dùng máy V12 hơn 800 mã lực, giá bán vẫn là ẩn số

01:55
SYM ra mắt xe tay ga sở hữu trang bị hiếm, đổ đầy bình chạy gần 400 km, thách thức Honda SH350i

SYM ra mắt xe tay ga sở hữu trang bị hiếm, đổ đầy bình chạy gần 400 km, thách thức Honda SH350i

01:42
Phản ứng của Huấn Hoa Hồng tại cơ quan công an sau khi bị bắt

Phản ứng của Huấn Hoa Hồng tại cơ quan công an sau khi bị bắt

00:50
Giây phút công an thi hành lệnh bắt tạm giam Hồ Viết Hợi 43 tuổi

Giây phút công an thi hành lệnh bắt tạm giam Hồ Viết Hợi 43 tuổi

00:56
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại