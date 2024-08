Tại phiên tòa sơ thẩm, bị cáo Nguyễn Thanh Tâm (SN 1997, ngụ TP.HCM) thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình như cáo trạng truy tố.

Theo đó, ngày 5/1, nạn nhân của vụ án là chị N.T.H.C (SN 1993, quê Tiền Giang) đến trông hộ quán cà phê của một người bạn ở huyện Hóc Môn để người bạn về quê.

Trưa ngày 6/1/2024, bị cáo Tâm đến quán cà phê mà chị C đang trông hộ bạn. Do cần tiền tiêu xài, thấy nạn nhân một mình trong quán nên Tâm đã nảy sinh ý định cướp xe máy hiệu SH Mode của nạn nhân. Lợi dụng lúc nạn nhân không chú ý, Tâm đã dùng rựa chém nhiều nhát khiến chị C tử vong tại chỗ.

Bị cáo Nguyễn Thanh Tâm bị tuyên án tử hình về 2 tội "Giết người" và "Cướp tài sản". (Ảnh: Đ.K)

Sau khi gây án, Tâm cướp xe máy cùng 2 triệu đồng của chị C. rồi bỏ trốn về Long An. Sau nhiều ngày lẩn trốn trong rừng keo tại huyện Bến Lức, tỉnh Long An, đến ngày 9/1, Tâm bị công an bắt giữ.

Tại tòa, bị cáo Tâm khai không có nghề nghiệp ổn định và thiếu nợ. Do bị chủ nợ đòi món nợ 40 triệu đồng và đe dọa tính mạng cả gia đình nên đã nảy sinh ý định cướp tài sản.

Hội đồng xét xử nhận định, hành vi của bị cáo Tâm là mất nhân tính, không còn khả năng cải tạo, cần loại trừ ra khỏi đời sống xã hội vĩnh viễn. Do đó, Tòa án nhân dân TP.HCM tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thanh Tâm tử hình về tội "Giết người" và 8 năm tù về tội "Cướp tài sản". Tổng hợp hình phạt là tử hình.

Đồng thời, tòa tuyên buộc bị cáo bồi thường cho gia đình bị hại số tiền 359 triệu đồng.