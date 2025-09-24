Tử hình Hoàng Minh Hải, tức Hải Lùn

Ngày 23/9, TAND tỉnh Đồng Nai mở phiên tòa sơ thẩm xét xử Hoàng Minh Hải (tức Hải Lùn, 37 tuổi, ngụ Đồng Nai) cùng 12 đồng phạm về hành vi mua bán, vận chuyển, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Để bảo đảm an ninh, gần 80 cán bộ, chiến sĩ công an được huy động bảo vệ phiên tòa.

Theo cáo trạng, từ đầu năm 2024, Hải móc nối với một người tên “Sếp” ở Campuchia để đưa ma túy “nước vui” về Việt Nam, thuê nhà tại TP.HCM làm nơi cất giấu, phân chia. Chỉ riêng ngày 5/10/2024, Hải và đồng phạm đã nhận hơn 800 gói ma túy tại Bắc Tân Uyên, sau đó bán lại cho nhiều người.

Đến ngày 13/11/2024, khi Hải và Quốc Thái nhận thêm 2 kg ma túy tại Bình Dương, công an bất ngờ ập vào bắt quả tang, thu giữ tổng cộng gần 5,3 kg ma túy các loại.

Hình ảnh từ phiên tòa. Nguồn: An Giang TV

Cơ quan công tố đánh giá đây là đường dây ma túy lớn, hoạt động tinh vi, nhiều tầng nấc và đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, nên đề nghị HĐXX tuyên mức án nghiêm khắc đối với các bị cáo.

Vì vậy, tối 23/9, HĐXX đã tuyên án: Hoàng Minh Hải bị xử tử hình về tội mua bán trái phép chất ma túy và thêm 9 năm tù cho hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Các bị cáo Nguyễn Quốc Thái và Nguyễn Văn Quang Huy cùng lĩnh 20 năm tù, còn Trương Thụy Thanh Trúc nhận 18 năm tù, đều về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Đối với Bùi Thanh Hậu, tòa tuyên 20 năm tù về tội vận chuyển trái phép chất ma túy; Nguyễn Xuân Tài phải chấp hành 19 năm tù cho hai tội mua bán và chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy.

Bảy bị cáo còn lại bị xử phạt từ 9 đến 12 năm tù tùy theo mức độ phạm tội liên quan đến sử dụng, tổ chức sử dụng và mua bán ma túy trái phép.