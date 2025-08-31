Kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 càng thêm ý nghĩa với sự ra mắt của “Tự Hào Tour: Dấu Ấn Độc Lập”, do Kênh 14 phối hợp cùng Trung ương Đoàn Thanh niên và Xanh SM tổ chức. Hành trình độc đáo kéo dài ba ngày là cơ hội để nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, trực tiếp tham quan những địa chỉ đỏ, thấm nhuần tinh thần kiên cường của dân tộc, đồng thời viết tiếp câu chuyện yêu nước của riêng mình.

Điểm nhấn thú vị nhất của Tự Hào Tour: Dấu Ấn Độc Lập là hoạt động sưu tầm dấu kỷ niệm trong cuốn Passport Tự Hào. Chọn Xanh SM làm dịch vụ di chuyển đồng hành, người dân vừa được tặng mã ưu đãi chuyến đi, vừa được đóng các dấu “tự hào” và “di chuyển xanh” tại mỗi điểm đến, sử dụng để quy đổi thành những phần quà kỷ niệm ý nghĩa.

Ba ngày – ba dấu ấn lịch sử

Trong ba ngày diễn ra Tự Hào Tour từ 30/8 đến 1/9/2025, người dân có thể ghé thăm ba địa điểm thiêng liêng gắn liền với những trang sử vàng của dân tộc.

Điểm đến đầu tiên là Booth Fandom Yêu Nước tại Lễ hội Độc Lập - 80 Năm Tự Hào Việt Nam diễn ra tại phố đi bộ Hồ Gươm. Không gian rộn rã sắc màu và âm nhạc, tái hiện khí thế hào hùng ngày 2/9/1945 khi cả dân tộc vỡ òa trong niềm hân hoan trước Tuyên ngôn Độc lập. Đây cũng là điểm khởi đầu để người tham gia nhận cuốn Passport Tự Hào, mở ra hành trình sưu tầm dấu kỷ niệm.

Bên cạnh đó, du khách có thể tham quan Nhà số 48 Hàng Ngang, nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh soạn thảo “Tuyên ngôn Độc lập”. Tầng 2 của ngôi nhà, từng là nơi Bác và các đồng chí Thường vụ Trung ương Đảng họp bàn những quyết định lịch sử, vẫn được lưu giữ gần như nguyên vẹn, mang lại cảm giác thiêng liêng cho bất cứ ai ghé thăm.

Điểm đến tiếp theo trong trong Tự Hào Tour là Triển lãm “80 Hành trình Độc lập – Tự do – Hạnh phúc” tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam – VEC (Đông Anh, Hà Nội). Không gian là nơi trưng bày hàng trăm tư liệu, hình ảnh, hiện vật, dẫn dắt người xem đi qua tám thập kỷ lịch sử: từ buổi đầu kháng chiến đến công cuộc kiến thiết đất nước hiện đại hôm nay.

“Tấm hộ chiếu” đặc biệt: Passport Tự Hào

Du khách nhận Passport tại Booth Fandom Yêu Nước và di chuyển bằng dịch vụ Xanh SM (chia sẻ mã số chuyến đi trên ứng dụng) sẽ được đóng các dấu “tự hào” và “di chuyển xanh” tại mỗi điểm đến. Thu thập đủ dấu tại mỗi địa điểm, du khách sẽ nhận phần quà kỷ niệm ý nghĩa, bao gồm túi tote, bộ sticker, và khăn “Yêu Nước”. Quà tặng chỉ phát trong thời gian diễn ra chương trình, với số lượng giới hạn đặc biệt.

Hình ảnh mặt trước của Passport Tự Hào dành tặng khách tham quan tại Lễ hội Độc Lập - 80 Năm Tự Hào Việt Nam (Phố đi bộ Hồ Gươm)

Hình ảnh mặt sau của Passport Tự Hào dành tặng khách tham quan tại Lễ hội Độc Lập - 80 Năm Tự Hào Việt Nam (Phố đi bộ Hồ Gươm)

Bộ quà tặng “Yêu Nước” của Xanh SM x Fandom Yêu Nước dành cho người tham gia Tự Hào Tour

Người tham gia Tự Hào Tour sưu tầm con dấu và passport Tự Hào

- Tại Lễ Hội Độc Lập - 80 Năm Tự Hào Việt Nam (Hồ Gươm): Nhận Passport Tự Hào và hai dấu “tự hào” và “di chuyển xanh” đầu tiên, đổi lấy 01 Túi tote “Yêu Nước”. Thời gian nhận quà từ 15h - 18h ngày 30/8; từ 9h30 - 18h ngày 31/8 và từ 9h30 - 17h ngày 1/9

- Tại Nhà số 48 Hàng Ngang: Du khách sưu tầm dấu và nhận 02 tấm sticker “Yêu Nước” tại Movitas Cafe - số 1 Lãn Ông (cách di tích 200m đi bộ). Thời gian nhận quà từ 8h30 - 11h30 và 13h30 - 16h30 các ngày 30/8 đến 1/9.

- Tại Triển lãm 80 Hành trình Độc lập - Tự Do - Hạnh Phúc: Du khách sưu tầm dấu và nhận 01 khăn “Yêu Nước” tại Booth Xanh SM, nằm trong khuôn viên Trung tâm Triển lãm Việt Nam - VEC (Cổ Loa, Đông Anh) từ ngày 30/8 đến 1/9.

Mỗi món quà không chỉ là vật dụng thường ngày, mà còn như một kỷ vật tinh thần, nhắc nhở rằng từng bước chân trên hành trình này góp phần lưu giữ và lan tỏa niềm tự hào dân tộc.

Đặc biệt, nhập mã TUHAOTOUR để khám phá các ưu đãi từ Xanh SM dành tặng riêng cho các du khách di chuyển tới các điểm đến của hành trình tự hào.

Người tham gia được đóng dấu xác nhận “Di chuyển xanh” thông qua Tự Hào Tour

Không chỉ dừng lại ở những bài học trên trang sách, “Tự Hào Tour” mang đến cách tiếp cận gần gũi và sống động hơn xen lẫn một lòng yêu nước nồng nàn. Du khách không chỉ được lắng nghe dòng chảy của lịch sử, mà còn tận mắt nhìn thấy, tận tay chạm vào và trực tiếp lưu giữ dấu ấn.

“Tự Hào Tour: Dấu Ấn Độc Lập” là lời mời dành cho nhân dân, đặc biệt là người trẻ, cùng nhìn lại quá khứ hào hùng, đồng thời ý thức rõ hơn về trách nhiệm của thế hệ hôm nay trong việc gìn giữ tự do, phát triển đất nước. Và khi hành trình khép lại, những gì còn đọng lại không chỉ là tấm Passport đầy dấu mực, mà là sự tự hào lặng lẽ trong tim: chúng ta đã, đang và sẽ mãi là một dân tộc hào hùng.

Người tham gia xuất phát từ Hồ Gươm để nhận phần quà đầu tiên