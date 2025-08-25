Các bị cáo tại tòa.

Ngày 25/8, TAND TP Hà Nội đưa bị cáo Ngô Hải Nam (SN 2003), Nguyễn Tiến Dũng (SN 2006), Đặng Hồng Quân (SN 2003), Bùi Lê Đại Dương (SN 2003) và Nguyễn Thị Chung (SN 2004) đều ở Hà Nội ra xét xử về tội "Mua bán trái phép chất ma túy", "Không tố giác tội phạm".

Theo cáo trạng, tối 3/6/2024, Công an quận Bắc Từ Liêm (cũ) (TP Hà Nội) phát hiện, bắt quả tang Nguyễn Tiến Dũng có hành vi mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ của Dũng túi ni lông bên trong chứa chất tinh thể màu trắng và 4 viên nén màu xám.

Đấu tranh tại chỗ, Dũng khai nhận số “hàng” trên là ma túy tổng hợp đặt mua của Bùi Lê Đại Dương. Dương bảo Dũng đến phòng trọ của Ngô Hải Nam lấy ma túy.

Sau khi lấy được ma túy, Dũng mang đến khu vực cuối ngõ 9, Đặng Thùy Trâm (phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội) bỏ vào chậu cây cảnh và gọi điện cho khách mua ra nhận ma túy thì bị kiểm tra, bắt giữ.

Cơ quan điều tra đã khám xét nơi ở của Ngô Hải Nam, phát hiện có Bùi Lê Đại Dương, Đặng Hồng Quân và Nguyễn Thị Chung có mặt tại phòng trọ phía ngoài tầng 2. Cơ quan điều tra đã tiến hành thu giữ tang vật và đưa những người liên quan về trụ sở để điều tra, làm rõ.

Cơ quan điều tra xác định, khoảng đầu tháng 5/2024, Ngô Hải Nam nhận lời đi ship ma túy cho người bạn ngoài xã hội tên Hiếu (không rõ địa chỉ). Trong thời gian đi ship ma túy cùng Hiếu, Nam thấy Hiếu giới thiệu thêm Nguyễn Tiến Dũng vào nhóm.

Sau đó, Hiếu tách ra làm riêng. Trước khi tách ra, Hiếu giới thiệu Nam và Dũng làm riêng cho người đàn ông tên Tuấn có tài khoản mạng xã hội Telegram là “Ometa”.

Theo cáo trạng, khi có khách mua ma túy, Tuấn nhắn tin địa chỉ của khách mua, số lượng, loại ma túy cho Nam hoặc Dũng để đóng gói, đi ship cho khách. Với mỗi đơn nêu trên, Nam và Dũng sẽ được Tuấn trả công từ 200.000 - 500.000 đồng tùy theo khoảng cách xa hay gần. Địa điểm lấy ma túy đóng gói đi giao cho khách là phòng 201, số nhà 70, ngõ 750 Kim Giang (xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì (cũ), Hà Nội). Sau khi Hiếu không làm cho Tuấn nữa thì Nam và Dũng chuyển đến ở tại phòng trọ trên.

Đến khoảng cuối tháng 5/2024, Nam rủ Đặng Hồng Quân cùng đi ship ma túy với mình, tiền công do Tuấn trả sẽ được chia đôi. Nhiệm vụ của Quân là đi cùng Nam, việc nhận đơn đóng gói ma túy Nam trực tiếp làm theo chỉ đạo của Tuấn.

Chiều tối 3/6/2024, Dũng có đến lấy 4 viên ma túy thuốc lắc và 1 chỉ ma túy Ketamine khi Nam đang ngủ.

Tối cùng ngày, Tuấn nhắn tin chỉ đạo Nam đóng 4 đơn ma túy để mang giao cho khách của Tuấn. Sau đó, Nam gọi điện cho Đặng Hồng Quân đến chỗ mình để cùng đi ship ma túy.

Một lúc sau, Quân đi lên phòng trọ của Nam. Khi Quân đến, Nam đang ngồi đóng các đơn ma túy còn Quân ngồi chờ. Sau khi đóng xong 4 đơn ma túy, Nam đưa cho Quân cầm. Sau đó, Nam lấy xe máy chở Quân ngồi phía sau để đi đến các điểm cần ship ma túy.

Sau khi giao hàng xong, Quân và Nam quay về phòng trọ. Sau đó, họ bị cơ quan điều tra Công an quận Bắc Từ Liêm thi hành Lệnh khám xét khẩn cấp chỗ ở của Nam.

Cơ quan chức năng xác định Ngô Hải Nam đã mua bán trái phép tổng khối lượng Ketamine là 141,059 gam; 0,921 gam Methamphetamine và 0,534 gam Nimetazepam. Nguyễn Tiến Dũng mua bán trái phép 2,219 gam MDMA; 0,289 gam Ketamine (thu giữ khi bắt quả tang) và 7,519 gam Ketamine (thu giữ khám xét chỗ ở của Nam, số ma túy do Dương gửi Dũng cất giấu trong phòng trọ của Nam trước đó). Ngoài ra khoảng cuối tháng 5/2024, Dũng đóng gói cho Bùi Lê Đại Dương bán 3 viên kẹo để Dương đi giao cho khách.

Bùi Lê Đại Dương mua bán trái phép 2,219 gam MDMA và 0,289 gam Ketamine (thu giữ khi bắt quả tang Dũng) và 7,519 gam Ketamine (thu giữ khám xét chỗ ở của Nam, số ma túy do Dương gửi Dũng cất giấu tại phòng trọ của Nam trước đó)… Đặng Hồng Quân mua bán trái phép 4,95 gam MDMA và 3,99 gam Ketamine.

Nguyễn Thị Chung biết Nam mua bán trái phép chất ma túy. Tuy nhiên, do Chung và Nam có quan hệ tình cảm với nhau nên sau khi biết Nam bán trái phép chất ma túy, Chung không trình báo cơ quan pháp luật.

Với hành vi nêu trên, Ngô Hải Nam bị HĐXX TAND TP Hà Nội tuyên phạt 20 năm tù về tội Mua bán trái phép chất ma túy. Cùng tội danh này, bị cáo Nguyễn Tiến Dũng bị tuyên phạt 9 năm tù, Đặng Hồng Quân 8 năm tù, Bùi Lê Đại Dương 7 năm 6 tháng tù. Riêng bị cáo Nguyễn Thị Chung bị tuyên 15 tháng tù về tội Không tố giác tội phạm.