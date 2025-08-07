Từ Gỏi của biển khơi đến Cuốn nơi xứ Quảng: Khi món Việt bước ra thế giới bằng ngôn ngữ mới

Món "Quảng cuốn" được bày lên bàn ăn sang trọng. Đây là món ăn tưởng chừng xa lạ nhưng thực tế lại rất quen thuộc với người dân Việt Nam. Các thành phần cũng thân thuộc như mì quảng, tôm, thịt, rau đắng cùng xốt đặc biệt có cua đồng và thành phần khác. Với bày trí bắt mắt, món dân dã ngày nào đã được nâng tầm mỹ vị.

Hay món gỏi trộn Singapore là món ăn không thể thiếu trong mỗi dịp năm mới tại Malaysia và Singapore. Để biến tấu cho phù hợp với ngôn ngữ ẩm thực của Việt Nam, các đầu bếp đã sử dụng nguyên liệu nước ta cùng tài tình biến tấu sốt đặc biệt, tạo nên sự khác biệt mang phong vị địa phương.

Ẩm thực xuyên biên giới (Borderless Cuisine) là một trong 4 xu hướng ẩm thực được đề cập trong báo cáo Future Menus Vietnam 2025 do Unilever Food Solutions Việt Nam tổ chức tại TP HCM vừa qua.

Trong đó, khái niệm Borderless Cuisine – ẩm thực không biên giới – đang trở thành một xu hướng toàn cầu. Đó không đơn thuần là sự pha trộn hay "lai" giữa các nền ẩm thực, mà là sự linh hoạt, kết nối và cộng hưởng trong cảm nhận vị giác. Khi khẩu vị thế giới trở nên đa dạng hơn, các đầu bếp Việt có cơ hội đưa món ăn truyền thống bước vào sân chơi quốc tế bằng những giá trị nguyên bản: nguyên liệu quen thuộc, câu chuyện bản địa và kỹ thuật chế biến tinh tế.

Khi đó, với mong muốn khám phá không ngừng của thực khách, cùng với sự gia tăng vai trò của đầu bếp như là đại diện văn hóa. Mỗi món ăn trở thành một cuộc đối thoại giữa truyền thống và đổi mới, giữa quốc gia và quốc gia, mở ra khả năng kết hợp nguyên liệu, kỹ thuật và văn hoá một cách linh hoạt mà vẫn giữ trọn tinh thần nguyên bản, mang đến trải nghiệm sâu sắc và đầy cảm hứng cho thực khách toàn cầu.

Ở góc độ một người có kinh nghiệm trong nghề, đầu bếp Nguyễn Văn Lập (Anh Đầu Bếp) nhận định đây là xu hướng tất yếu của ẩm thực toàn cầu, nhất là phát triển mạnh mẽ trong giới trẻ. "Các bạn trẻ ngày nay đã hội nhập rất cao nên cơ hội tiếp cận nền ẩm thực thế giới cũng nhiều màu sắc hơn. Có thể họ chưa được thưởng thức những món ăn đặc trưng của các quốc gia lân cận Việt Nam nhưng đã biết đến nó qua phương tiện thông tin đại chúng, điều này khiến họ muốn trải nghiệm", anh Lập nói.

Borderless Cuisine hay ẩm thực không biên giới là 1 trong xu hướng trong báo cáo Future Menus Vietnam 2025.

Khi đó, anh Nguyễn Văn Lập nói tiếp, đầu bếp Việt Nam có thể sáng tạo khi kết hợp các nguyên liệu Việt Nam với các món ăn quốc tế để tạo ra xu thế hấp dẫn để thế hệ trẻ trải nghiệm. "Có nhiều nguyên liệu rất là ngon, rất là tốt", anh khẳng định và khuyên dùng chính sản vật Việt Nam khi chế biến các món ăn.

Một trong những trọng tâm được nhấn mạnh tại Future Menus 2025 là việc tái khám phá đặc sản địa phương, tối ưu hóa nguyên liệu bản địa theo mùa và sử dụng nguyên liệu có nguồn gốc rõ ràng, không lãng phí. Xu hướng ẩm thực hiện đại đòi hỏi không chỉ sự ngon miệng, mà còn là yếu tố đạo đức trong chọn lựa nguyên liệu – từ tính bền vững môi trường đến tính minh bạch trong nguồn gốc.

Ẩm thực Việt giữ được bản sắc khi bước ra thế giới

Bà Preeyaporn Jareonlarp – Giám đốc Marketing quốc gia của Unilever Food Solutions chia sẻ: "Tôi thực sự ấn tượng với nguồn nguyên liệu phong phú của Việt Nam. Chỉ trong một món ăn, các bạn có thể dùng đến năm hoặc sáu loại rau khác nhau. Chính nguyên liệu là yếu tố quan trọng nhất giúp ẩm thực Việt giữ được bản sắc khi bước ra thế giới".

Từ những loại rau thơm dân dã, hải sản địa phương, đến các loại gia vị truyền thống như nước mắm, tương, mắm nêm – tất cả đều có thể trở thành "nhân vật chính" trong một thực đơn mang tầm quốc tế, nếu được kể chuyện đúng cách.

Bà Preeyaporn Jareonlarp – Giám đốc Marketing quốc gia của Unilever Food Solutions khẳng định nguyên liệu là yếu tố quan trọng giúp ẩm thực Việt giữ được bản sắc.

Ẩm thực đa văn hóa không phải là làm mờ đi ranh giới bản sắc, mà là tạo nên điểm chạm giữa các nền văn hóa trong cùng một món ăn. Sự cộng hưởng tinh tế đó đòi hỏi người đầu bếp phải có sự hiểu biết sâu sắc về nguyên liệu, về khẩu vị, và đặc biệt là khả năng cân bằng hương vị.

Đây cũng chính là nơi mà các công cụ hỗ trợ hiện đại phát huy vai trò. UFS đã giới thiệu tại sự kiện loạt sản phẩm nền như base sauce, gia vị chiết xuất tự nhiên, nước dùng chuẩn hóa... giúp đầu bếp dễ dàng đạt được chuẩn vị nhà hàng, ngay cả khi phải tái cấu trúc công thức truyền thống để phù hợp hơn với quy trình vận hành chuyên nghiệp. Sự chuẩn hóa này không làm mất đi bản sắc món ăn - mà giúp món ăn linh hoạt hơn, dễ nhân rộng hơn, đồng thời vẫn đảm bảo tính ổn định trong chất lượng.

Ba yếu tố tạo nên công thức thành công cho món Việt trong giai đoạn mới được Future Menus 2025 xác định rõ Cân bằng hương vị, sáng tạo trong trình bày và giữ gìn tinh thần truyền thống. Khi kết hợp ba yếu tố này, món ăn không chỉ hấp dẫn về cảm quan mà còn dễ dàng truyền tải câu chuyện ẩm thực đến mọi đối tượng thực khách – từ những người sành ăn đến thực khách đại chúng.

"Khi hiện đại hóa món ăn, khoảng 60–70% thành phần nên giữ lại yếu tố truyền thống, để không gây nhầm lẫn cho thực khách", bà Preeyaporn nhấn mạnh. "Chúng ta có thể điều chỉnh một phần theo xu hướng, nhưng cốt lõi vẫn phải là món ăn Việt".

Trong khi đó, đầu bếp Nguyễn Văn Lập (Anh Đầu Bếp) lưu ý các nhà hàng, đặc biệt là các đầu bếp, cần theo đuổi xu thế mới nhưng không phá vỡ truyền thống Việt Nam. Tuy nhiên, nhà hàng phải để ý và tinh chỉnh sâu sắc hơn về góc nhìn liên quan đến dịch vụ, nguyên liệu, kết cấu, màu sắc của món ăn và tạo điều kiện cho đầu bếp được sáng tạo.

https://www.unileverfoodsolutions.com.vn/vi/chef-inspiration/future-menus-2025-landing-launch.html