Mồi nhử “bán thận” trên mạng

Em N.P.H.Th. (19 tuổi, trú phường Đăk Cấm, tỉnh Quảng Ngãi ) là một trong những trường hợp điển hình. Gia cảnh khó khăn, bỏ học giữa chừng, Th. lên mạng tìm thông tin bán thận để có tiền. Ngay lập tức, Th. rơi vào tầm ngắm của một nhóm lừa đảo. Các đối tượng lừa đảo đã móc nối với số đối tượng ở khu vực biên giới để đưa Th. ra nước ngoài bất hợp pháp .

Khi vừa đặt chân sang Campuchia, Th. không hề được bán thận mà bị bán cho một công ty tổ chức đánh bạc và lừa đảo trực tuyến. Từ đó, cậu thanh niên 19 tuổi bị buộc phải làm việc 12-14 tiếng mỗi ngày, bị giám sát nghiêm ngặt, thường xuyên bị đe dọa và đánh đập . Muốn về Việt Nam, Th. phải nộp khoản tiền chuộc gần 200 triệu đồng.

Ông P.Đ.T. (trú phường Đăk Cấm - chú ruột Th.) cho hay, Th. bị dụ dỗ đi bán thận để có số tiền, nhưng qua Campuchia lại bị đưa vào các công ty lừa đảo . Sau đó, gia đình nhận điện thoại của Th. từ bên Campuchia gọi về cầu cứu, nếu muốn về nước thì phải trả tiền chuộc gần 200 triệu đồng. Còn không thì phải ký hợp đồng làm việc hoặc bị bán sang một công ty khác, cả nhà nghe mà rụng rời, gia đình thì nghèo khổ biết lấy đâu ra số tiền lớn đến vậy mà chuộc...

Công an tỉnh Quảng Ngãi làm việc các nạn nhân xuất cảnh trái phép ra nước ngoài bán thận và tham gia lừa đảo trực tuyến bị trục xuất khỏi Campuchia.

Sau nhiều nỗ lực phối hợp, cơ quan chức năng hai nước đã giải cứu và đưa Th. trở về nước an toàn. Kể lại quãng thời gian “tù đày”, Th. cho hay: “Do hoàn cảnh gia đình khó khăn nên tìm cách bán thận để có tiền. Tại Campuchia, họ cấp tài khoản Facebook ảo, bắt em kết bạn, nhắn tin để tạo lòng tin và tình cảm với người nước ngoài, nhất là ở Ấn Độ, rồi thực hiện lừa đảo qua mạng. Nếu không đạt chỉ tiêu, bọn chúng chửi bới, đánh đập”.

Không chỉ Th., anh N.H.T. (23 tuổi, trú xã Kon Braih, tỉnh Quảng Ngãi) cũng từng ôm mộng bán thận đổi đời. T. lên mạng xã hội facebook nghe lời dụ dỗ tham gia vào các nhóm mua bán thận . Tưởng sẽ có số tiền lớn sau khi sang Thái Lan bán thận, nhưng cuối cùng T. đã bị lừa bán sang Campuchia, rồi bán cho các cơ sở lừa đảo. Vừa qua, T. cùng nhiều người khác được giải cứu trả về nước.

“Khi vào Facebook tham gia nhóm mua bán thận thì được người môi giới nhắn tin hướng dẫn từng bước để sang Thái Lan bán thận. Nhưng đến lúc nhận ra mình không phải ở Thái Lan mà là Campuchia thì quá muộn. Lúc đó tôi mới biết mình bị lừa ”, T. cay đắng kể lại.

Lời cảnh tỉnh từ cơ quan công an

Đáng nói, sau khi bị lừa qua Campuchia, nhiều trường hợp bỏ trốn khi chưa có tiền chuộc, đã bị các đối tượng sử dụng lao động đánh đập, ngược đãi hoặc bán sang các cơ sở khác nhau.

Sau khi bị lừa qua Campuchia, các nạn nhân bị đưa vào làm việc tại các cơ sở tổ chức hoạt động lừa đảo trên không gian mạng.

Theo Công an tỉnh Quảng Ngãi, điểm chung của các nạn nhân là đều gặp khó khăn về kinh tế, thiếu hiểu biết và tin vào những lời hứa hẹn ngon ngọt của các đường dây môi giới. Thực chất, những lời rao “bán thận” trên mạng chỉ là cái bẫy , phía sau là các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia. Một khi đã qua biên giới, nạn nhân gần như không còn đường quay lại, trừ khi gia đình bỏ tiền chuộc hoặc được lực lượng chức năng giải cứu.

Thượng tá Ngô Văn Đức – Phó Trưởng phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, các đối tượng đánh trúng vào tâm lý muốn kiếm tiền nhanh của các nạn nhân. Hậu quả không chỉ là mất tiền, mà còn có thể bị cưỡng bức lao động , ngược đãi, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng.

“Người dân cần hết sức cảnh giác, tuyệt đối không tin vào những lời dụ dỗ “bán thận hay việc nhẹ lương cao” trên mạng xã hội. Khi phát hiện dấu hiệu bất thường, cần lập tức báo cho cơ quan chức năng. Bên cạnh đó, kịp thời tố giác các đối tượng môi giới, tổ chức đưa người đi nước ngoài trái phép là cách hữu hiệu để ngăn chặn các vụ việc đau lòng”, Thượng tá Đức nhấn mạnh.

Công an tỉnh Quảng Ngãi cũng khuyến cáo thanh niên, đặc biệt là những người ở vùng sâu, vùng xa, đang gặp khó khăn kinh tế nên tìm hiểu kỹ lưỡng khi có nhu cầu đi làm việc ở nước ngoài. Đừng để sự thiếu hiểu biết và lòng tham tiền mù quáng biến mình thành nạn nhân của tội phạm mua bán người.