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Tự gây tai nạn khiến bạn gái tử vong, nam thanh niên điều khiển xe về nhà lẩn trốn

Tiền Lê
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Khi xảy ra tai nạn giao thông khiến bạn gái tử vong, do quá hoảng sợ, Đ. đã điều khiển xe máy bỏ chạy về nhà lẩn trốn.

Ngày 10/6, Công an xã Ia Pnôn, tỉnh Gia Lai cho biết, đã truy tìm , vận động K.Đ. (SN 2005, trú tại xã Ia Krêl, Gia Lai) ra phục vụ điều tra do có liên quan đến vụ tai nạn giao thông khiến một người tử vong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 23h10 ngày 9/6, tại khu vực cầu C10 thuộc làng Bua (xã Ia Pnôn), Đ. điều khiển xe máy chở theo bạn gái là K.N. (SN 2011, trú tại xã Ia Dơk, Gia Lai) lưu thông theo hướng xã Ia Pnôn đi Ia Nan (Gia Lai).

Do không làm chủ được tốc độ, xe máy do nam thanh niên điều khiển đã tông vào cột mốc lộ giới bên đường, khiến bạn gái K.N. ngồi phía sau ngã xuống đường, tử vong tại chỗ.

Tự gây tai nạn giao thông , nam thanh niên bỏ trốn sau Khi bạn gái tử vong - Ảnh 1.

Nơi xảy ra vụ tai nạn.

Qua xác minh, lực lượng công an xác định nạn nhân là K.N. Ngay sau đó, lực lượng công an rà soát hệ thống camera dọc các tuyến đường và vận động người dân cung cấp thông tin phục vụ công tác truy tìm.

Sau hơn 12 giờ, lực lượng công an đã xác định được K.Đ. đang lẩn trốn tại nhà và vận động nam thanh niên ra trình diện để phục vụ điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Tại cơ quan công an, Đ. khai nhận, tối 9/6, đối tượng qua chở N. đi chơi. Khi xảy ra tai nạn, do hoảng sợ, Đ. đã điều khiển xe máy bỏ chạy về nhà lẩn trốn. Dù bản thân bị thương nhưng Đ. vẫn không đi sơ cứu vì sợ bị phát hiện.

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Tags

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