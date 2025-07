Trong khi các đối thủ như Apple hay Nothing đều chọn cách nhồi pin lớn vào smartphone cao cấp, Samsung lại có vẻ đi con đường khác. Theo Phone Arena, một báo cáo gần đây cho biết hãng đang hợp tác với công ty ITM Semiconductor của Hàn Quốc để phát triển mạch bảo vệ pin bằng vật liệu epoxy molding compound (EMC).

Công nghệ này giúp tạo một lớp bảo vệ cho pin, giảm độ ẩm, hạn chế nhiễu từ các linh kiện khác và giữ nhiệt độ ổn định. Đây là những yếu tố quan trọng giúp pin ít bị hao mòn, đặc biệt trong điều kiện sử dụng nặng như chơi game hoặc sạc nhanh. Nhờ thiết kế mạch mới nhỏ gọn hơn, Samsung có thể tiết kiệm không gian bên trong máy, từ đó mở ra khả năng tăng dung lượng pin mà không làm thân máy dày lên.

Ảnh minh họa bằng AI.

Tuy nhiên, báo cáo không đề cập đến việc Galaxy S26 có thực sự được trang bị viên pin dung lượng cao hơn hay không. Nhiều khả năng, máy vẫn giữ nguyên mức khoảng 3.900 mAh như Galaxy S25. Nếu đúng như vậy, Samsung có thể sẽ giới thiệu đó như một đột phá công nghệ, dù thực tế chỉ là sự cải tiến về mạch bảo vệ chứ không phải dung lượng pin.

Không ít người cho rằng Samsung đang quá coi trọng thiết kế mỏng nhẹ mà bỏ qua kỳ vọng thực tế từ người dùng, đặc biệt trong bối cảnh Galaxy S25 Edge từng bị chê bai vì mỏng nhưng pin yếu. Với Galaxy S26, nếu tiếp tục duy trì pin dung lượng trung bình, rất khó để thuyết phục người dùng khi so với các đối thủ đang tiến xa với công nghệ pin silicon-carbon.

Ảnh minh họa bằng AI.

Hiện một số mẫu điện thoại Trung Quốc như OnePlus 13 đã dùng pin silicon-carbon 6.000 mAh, vừa giữ được thiết kế gọn nhẹ vừa cải thiện thời lượng sử dụng rõ rệt. Tin đồn cho biết OnePlus 15 thậm chí có thể trang bị viên pin lên tới 7.000 mAh. Một nguồn tin gần đây còn cho biết, Trung Quốc đang tiếp tục thử nghiệm pin Si-Ca dung lượng lên đến 8.500mAh mà không tăng quá nhiều về thể tích chứa - mức gần như giới hạn cho công nghệ này.

Không chỉ dòng Galaxy S26, ngay cả mẫu cao cấp Galaxy S26 Ultra cũng được cho là vẫn giữ viên pin 5.000 mAh như suốt 6 thế hệ trước, bắt đầu từ Galaxy S20 Ultra. Trong khi các hãng khác đang liên tục nâng cấp dung lượng pin, việc Samsung giữ nguyên thông số này khiến nhiều người đặt câu hỏi về chiến lược đổi mới của hãng.

Thú vị hơn, Apple vốn nổi tiếng bảo thủ với dung lượng pin cũng được cho là sẽ nâng cấp đáng kể viên pin cho iPhone 17 Pro Max lên mức 5.000 mAh. Với khả năng tối ưu phần mềm nổi bật, điều này hứa hẹn đem lại thời lượng sử dụng rất tốt dù dung lượng không vượt trội.

Nothing - một tân binh đang nổi - cũng đã bước vào sân chơi flagship với Nothing Phone (3) sở hữu viên pin 5.150 mAh, sạc nhanh 65W và dùng công nghệ silicon-carbon. Với mức đầu tư hạn chế hơn, Nothing vẫn có thể làm được điều đó, nên kỳ vọng với một ông lớn trong ngành như Samsung lại càng cao hơn.

Galaxy S26 vẫn còn hơn nửa năm nữa mới ra mắt chính thức. Hy vọng Samsung sẽ lắng nghe người dùng và có những thay đổi đáng kể để dòng Galaxy S tiếp tục giữ được vị thế trong cuộc đua smartphone cao cấp.