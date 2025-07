Từ đêm nay, nhiều nơi mưa to đến rất to, kéo dài 2 ngày liên tiếp

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, ngày 25/7, ở Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Đêm nay, khu vực Tây Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An tiếp tục có mưa vừa, mưa to, cục bộ mưa rất to. Các nơi khác ở Bắc Bộ có mưa rào và dông, cục bộ mưa to.

Dự báo, từ đêm 25 đến đêm 27/7, mưa lớn sẽ dịch chuyển xuống khu vực từ Hà Tĩnh đến Đà Nẵng.

Mưa lớn kéo dài có thể gây ngập úng tại các khu đô thị (Ảnh: Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội).

Cũng theo dự báo của cơ quan khí tượng, từ đêm nay, mưa sẽ giảm dần ở khu vực Bắc Bộ. Đến khoảng ngày 28/7-1/8, khu vực này có khả năng xảy ra nắng nóng trên diện rộng.