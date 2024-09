Từ đêm nay, nhiều nơi có mưa to đến rất to

Theo Trung tâm khí tượng thủy văn Quốc gia, vào hồi 19 giờ ngày 18/9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới cách Đà Nẵng khoảng 360km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-61km/h), giật cấp 9; di chuyển chủ yếu theo hướng Tây với tốc độ khoảng 20km/h.

Dự báo trong 12 giờ tới, áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão số 4, cường độ cấp 8, giật cấp 10.

Vị trí và đường đi của áp thấp nhiệt đới vào lúc 19h tối nay (Ảnh: nchmf.gov.vn).

Do ảnh hưởng của bão, từ gần sáng 19/9, vùng đất liền ven biển từ Hà Tĩnh đến Quảng Nam có gió mạnh dần lên cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8 (62-74km/h), giật cấp 10 (89-102km/h); sâu trong đất liền có gió giật cấp 6-7.

Từ đêm 18/9 đến ngày 20/9, ở khu vực Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến từ 100-300mm, cục bộ có nơi trên 500mm. Từ đêm 18/9 đến ngày 19/9, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 20-50mm, có nơi trên 70mm (thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm).

Người dân cần đề phòng xuất hiện các ổ mây dông mạnh phía trước hoàn lưu áp thấp nhiệt đới/bão. Trong điều kiện thời tiết xảy ra mưa dông mạnh, hệ quả đi kèm là cây xanh gãy đổ, các mái tôn, biển hiệu quảng cáo có thể bị thổi bay trong không khí.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước đêm 18 và ngày 19/9

Thời tiết Hà Nội đêm có lúc có mưa rào và dông, ngày nắng gián đoạn. Nhiệt độ từ 25-34 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ từ 23-34 độ.

Phía Đông Bắc Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu vực đồng bằng có mưa rào và dông rải rác; ngày nắng gián đoạn. Nhiệt độ từ 24-34 độ.

Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, riêng khu vực từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế có mưa to đến rất to. Nhiệt độ từ 23-30 độ.

Khu vực Đà Nẵng đến Bình Thuận: phía Bắc (Đà Nẵng đến Quảng Ngãi) có mưa to đến rất to và rải rác có dông; phía Nam chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 24-33 độ.

Tây Nguyên có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Nhiệt độ từ 20-28 độ.

Nam Bộ có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Nhiệt độ từ 23-31 độ.