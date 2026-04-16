HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Từ đêm nay, miền Bắc đón mưa lớn

Nguyễn Hoài |

Từ đêm nay (16/4), không khí lạnh sẽ gây ra rào và dông rải rác cho khu vực miền Bắc, kéo dài đến ngày mai, có nơi mưa to trên 100mm kèm khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, từ đêm 16/4 đến ngày 17/4, do chịu ảnh hưởng của không khí lạnh nén rãnh áp thấp kết hợp với hội tụ gió trên mực 1500m, khu vực Bắc Bộ (trừ Lai Châu, Điện Biên) và Thanh Hóa có mưa, mưa vừa và rải rác có dông với lượng mưa từ 20-40mm, có nơi mưa rất to trên 100mm.

Do mưa dông xảy ra sau một đợt nắng nóng gay gắt kéo dài, nguy cơ rất cao xuất hiện lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Trước khi đón không khí lạnh, ngày hôm nay (16/4), miền Bắc trời nắng với nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ, riêng khu Tây Bắc có nắng nóng gay gắt từ 35-37 độ, có nơi trên 38 độ.

Hà Nội hôm nay ngày nắng, đêm có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to và rải rác có dông. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-33 độ.

Miền Bắc đón mưa lớn từ đêm nay , cảnh báo lốc sét và mưa đá - Ảnh 1.

Từ đêm nay, miền Bắc đón mưa to.

Dự báo từ mai (17/4), miền Bắc trời chuyển mát với nhiệt độ cao nhất chỉ từ 28-30 độ, vùng núi cao dưới 28 độ. Khoảng ngày 18/4 đến 20/4, miền Bắc tiếp tục đón mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, trời mát dài ngày.

Thanh Hóa đến Huế hôm nay nắng nóng và nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam đến nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất 34-37 độ, có nơi trên 38 độ.

Đà Nẵng đến Phú Yên cũ hôm nay nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 35-37 độ, có nơi trên 37 độ.

Dự báo từ mai, khu vực Thanh Hoá đến Phú Yên cũ nắng nóng hạ nhiệt.

Khánh Hoà đến Bình Thuận cũ hôm nay trời nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ.

Tây Nguyên ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ, có nơi trên 35 độ.

Nam Bộ hôm nay trời nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

TPHCM hôm nay trời nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ. Nhiệt độ cao nhất 32-34 độ.

Tags

dự báo thời tiết

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Bất ngờ cảnh người mẹ ở Hà Nội ôm con nhỏ chạy đến cầu cứu CSGT trong đêm và cái kết ấm lòng

00:45
Clip em nhỏ đu trên ô tô như phim hành động: CSGT xác định danh tính tài xế và mức xử phạt

00:47
Soi tàu 350km/h, công nghệ châu Âu có điểm gì đặc biệt khiến tỷ phú Phạm Nhật Vượng “chọn mặt gửi vàng”?

01:13
Thông tin mới nhất vụ cô gái điều khiển xế hộp có biểu hiện lạ, gây tai nạn liên hoàn trên phố Hà Nội

01:11
Mỹ dàn 15 tàu chiến “siết vòng vây”, phong tỏa vùng biển Iran: Có cả tàu sân bay và 11 tàu khu trục

01:26
Khoảnh khắc Artemis II bung dù, hạ cánh an toàn ngoài khơi San Diego, hoàn thành sứ mệnh 10 ngày bay quanh Mặt trăng

01:03
Khoảnh khắc bất ngờ: Lá cờ quốc kỳ Việt Nam xuất hiện cùng lời chúc từ phi hành đoàn trạm ISS

01:15
Hiện trường vụ cháy xưởng sơn rộng hơn 1.000m², cột lửa bốc cao hàng chục mét

01:19
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại