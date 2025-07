Đêm qua và sáng sớm nay (10/7), do ảnh hưởng của vùng hội tụ gió trên cao kết hợp rãnh áp thấp nên khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to.

Lượng mưa tính từ 19h ngày 9/7 đến 3h ngày 10/7 có nơi trên 80mm như trạm Dào San 2 (Lai Châu) 81.8mm, trạm Hua Trai (Sơn La) 104.4mm, trạm Nậm Mười 2 (Lào Cai) 91mm, trạm Hùng Mỹ (Tuyên Quang) 82.6mm, trạm Thái Học (Cao Bằng) 91.8mm.

Dự báo từ sáng sớm đến chiều tối 10/7, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ xảy ra mưa rất to với lượng mưa phổ biến 20-40mm, có nơi trên 80mm.

Từ đêm 10/7 đến đêm 11/7, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 40-90mm, cục bộ có nơi trên 200mm.

Miền Bắc đón mưa lớn diện rộng từ đêm nay (10/7).

Cơ quan khí tượng cảnh báo thời gian này có khả năng xảy ra mưa cường suất lớn trên 150mm trong 3 giờ, gây ngập úng cục bộ và nguy cơ lũ quét, sạt lở đất rất cao.

Ngày và đêm 12/7, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa tiếp tục mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ xuất hiện mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 30-60mm, có nơi trên 100mm.

Dự báo tổng lượng mưa từ đêm 10/7 đến đêm 12/7, ở Bắc Bộ và Thanh Hóa phổ biến 70-150mm, cục bộ có nơi trên 300mm. Từ ngày 13/7, mưa lớn ở Bắc Bộ và Thanh Hóa có khả năng giảm dần.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở sườn dốc, ngập úng ở nơi trũng thấp.

Dự báo từ khoảng đêm 11 đến ngày 12/7, vùng mưa có khả năng mở rộng ra khu vực Nghệ An đến Hà Tĩnh với cường độ mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ trong chiều tối nay và những ngày tới tiếp tục chịu tác động của gió mùa tây nam nên có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to.