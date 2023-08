Từ đêm nay, khu vực Bắc Bộ có mưa to, có nơi mưa rất to

Theo Trung tâm khí tượng thủy văn Trung ương, đêm qua (25/8), ở khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to.

Dự báo, ngày và đêm 26/8, ở khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to (mưa tập trung vào sáng sớm, chiều tối và đêm).

Cảnh báo, từ đêm 27-28/8, khu vực Bắc Bộ khả năng có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có mưa rất to.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa to cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp và nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi.

Dự báo thời tiết các khu vực trong 3 ngày tới

- Bắc Bộ: chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng đêm 25/8 khu vực vùng núi và trung du có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to; ngày nắng, có nơi nắng nóng, ngày 27/8 có nắng nóng diện rộng.

- Khu vực Trung Bộ: chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt.

- Tây Nguyên và Nam Bộ: chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày 27/8 có mưa rào và dông rải rác; ngày nắng.

Nhận định thời tiết trong 10 ngày tới

- Bắc Bộ: đêm 27-28/8 khả năng có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông.

- Trung Bộ: ngày 28/8, khu vực từ Hà Tĩnh đến Ninh Thuận có nắng nóng; khu vực Thanh Hóa, Nghệ An có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Từ khoảng ngày 29-31/8, khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế khả năng có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông; từ ngày 29/8-03/9, khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào và dông rải rác.

- Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ: khả năng có mưa vừa và dông, cục bộ có mưa to.

