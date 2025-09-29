Từ đất phèn thành “quả vàng”: Việt Nam sở hữu loài cây giúp nông dân “đổi đời”, xuất khẩu đến 100 quốc gia

Dứa Việt Nam đang đứng trước cơ hội trở thành nông sản xuất khẩu tỷ USD được ví là “quả vàng”. Theo Hiệp hội Rau quả Việt Nam, đến tháng 5/2025, dứa Việt Nam đã có mặt tại hơn 100 quốc gia, trong đó EU chiếm 48% giá trị, Mỹ chiếm 20,9%.

Thị trường dứa toàn cầu năm 2024 đạt 28,79 tỷ USD và dự báo sẽ tăng lên 39,13 tỷ USD vào năm 2029, cho thấy dư địa xuất khẩu rất lớn. Việt Nam có lợi thế đa dạng giống, trong đó có giống MD2 – “ngôi vương” tại thị trường châu Âu. Ngoài quả tươi, dứa còn là nguyên liệu chế biến đa dạng, phụ phẩm lá và thân cũng được tận dụng cho thủ công mỹ nghệ, phân bón.

Những ngày này, về vùng dứa Cầu Đúc (TP Cần Thơ), dễ dàng bắt gặp niềm vui hiện rõ trên gương mặt nông dân. Trên những cánh đồng dứa bạt ngàn, trái chín vàng ươm, thương lái tấp nập thu mua. Bà con vừa ra ruộng bẻ trái đã bán hết veo và được giá.

Trên vùng đất phèn, chịu ảnh hưởng xâm nhập mặn mỗi mùa khô, cây dứa vẫn bén rễ, xanh tốt. Chính điều kiện thổ nhưỡng đặc thù này đã tạo nên hương vị ngọt thanh, ít nước, khác biệt với dứa ở các vùng khác.

Theo người dân địa phương, cây dứa đã có mặt gần 100 năm, trở thành kế sinh nhai của hàng nghìn hộ. Nhiều gia đình gắn bó với loại cây này qua nhiều thế hệ, tạo dựng thương hiệu nức tiếng khắp miền Tây.

Mô hình du lịch sinh thái nông nghiệp kết hợp tham quan vườn khóm và trải nghiệm trên sông nước.

Dứa Cầu Đúc hiện có diện tích hơn 3.300ha, tập trung tại xã Hỏa Lựu, Vĩnh Viễn (trước thuộc Hậu Giang).

Nông dân tại Cầu Đúc cho biết trồng dứa ít tốn vốn, công chăm sóc không nhiều. Chỉ cần giá từ 6.000 đồng/trái trở lên là có lãi. Trung bình 2 tháng thu một đợt, với giá ổn định như hiện nay thì bà con có thể sống khá.

Hiện, dứa Cầu Đúc loại 1 (trên 1kg) được thương lái mua tại vườn với giá 9.000–11.000 đồng/trái. Loại nhỏ hơn được quy đổi theo trọng lượng để tính giá, giảm thiểu thất thu. Ngoài bán trái tươi, bà con còn bán chồi giống và tận dụng trái loại thải để chế biến, gia tăng thu nhập.

Đa dạng hóa sản phẩm, nâng giá trị

Từ trái dứa Cầu Đúc, nhiều sản phẩm OCOP đã ra đời như rượu dứa, nước màu dứa, mứt, siro… Nhờ vậy, nông dân không chỉ bán trái tươi mà còn tham gia chế biến, tạo thêm việc làm cho lao động nông thôn.

Theo Báo Cần Thơ, năm 2024, thu nhập bình quân của xã Hỏa Lựu đạt 74 triệu đồng/người, phần lớn nhờ cây dứa. Những cánh đồng vàng óng giờ đây gắn với chuỗi giá trị khép kín: từ sản xuất, thu hoạch, tiêu thụ đến chế biến.

HTX Nông nghiệp – Thương mại dịch vụ Thạnh Tiến, thành lập năm 2018, hiện có 39 thành viên với hơn 75ha dứa. Từ đầu năm 2025, HTX đã cung ứng trên 200 tấn dứa ra thị trường.

Ông Trần Văn Bá, Giám đốc HTX, cho biết ngoài diện tích đạt chuẩn VietGAP, GlobalGAP, nhiều hộ còn trồng theo hướng hữu cơ, ứng dụng cơ giới hóa để tiết giảm chi phí. HTX cũng cung cấp phân bón hữu cơ, thuốc sinh học nhằm phát triển vùng dứa bền vững – Chia sẻ trên Báo Cần Thơ.

Khoa học và định hướng phát triển

Giá trị kinh tế từ cây dứa ngày càng rõ nét. Nhiều đề tài khoa học đã được triển khai, trong đó có xây dựng và quản lý chỉ dẫn địa lý “Dứa Cầu Đúc Hậu Giang”. Ngành nông nghiệp cũng nghiên cứu biện pháp quản lý dinh dưỡng, phòng bệnh sinh học từ đất và áp dụng tiêu chuẩn GlobalGAP để mở rộng vùng chuyên canh.

Theo lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Cần Thơ, định hướng sắp tới là phát triển diện tích vùng dứa Cầu Đúc lên 3.500ha, gắn với mã số vùng trồng, truy xuất nguồn gốc và liên kết doanh nghiệp tiêu thụ. Đồng thời, địa phương cũng hướng đến phát triển du lịch nông nghiệp gắn với sản phẩm dứa để tạo thêm sinh kế cho bà con.