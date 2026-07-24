Một năm sau khi được Better Choice Awards vinh danh, AI Hay tiếp tục mở rộng quy mô, góp phần đưa AI trở thành công cụ quen thuộc của hàng triệu người Việt.

Trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, một năm là khoảng thời gian đủ để kiểm chứng liệu một sản phẩm có thực sự tạo ra xu hướng hay chỉ là hiệu ứng nhất thời. Khi AI bùng nổ trên toàn cầu, không ít ứng dụng nhanh chóng thu hút sự chú ý rồi dần bị lãng quên. Nhưng cũng có những nền tảng từng bước thay đổi cách người dùng học tập, làm việc và tiếp cận tri thức.

Năm 2025, AI Hay được Better Choice Awards vinh danh với danh hiệu "Sản phẩm Công nghệ Kiến tạo Xu hướng". Một năm sau, khi AI ngày càng trở thành công cụ quen thuộc trong cuộc sống, hành trình của AI Hay cũng phần nào cho thấy vì sao nền tảng này được trao danh hiệu đó.

AI Hay được vinh danh với danh hiệu "Sản phẩm Công nghệ Kiến tạo Xu hướng" tại Better Choice Awards 2025

Khi AI trở thành công cụ đồng hành mỗi ngày

Nếu như trước đây nhiều người tìm đến AI với tâm lý tò mò, thì đến năm 2026, AI đã dần trở thành trợ lý quen thuộc trong học tập và công việc. Sinh viên sử dụng AI để tóm tắt tài liệu, lập sơ đồ tư duy hay chuẩn bị bài thuyết trình. Người đi làm nhờ AI hỗ trợ nghiên cứu thông tin, xử lý văn bản và nâng cao năng suất. Điều đáng chú ý không chỉ là AI có thêm nhiều tính năng mới, mà là người dùng đã hình thành thói quen sử dụng AI mỗi ngày.

Số liệu phản ánh rõ sự chuyển dịch đó. So sánh 12 tháng gần nhất với 12 tháng liền trước, số người dùng hằng tháng tăng hơn 109%, đưa tổng người dùng lên hơn 22 triệu. Nhưng con số đáng chú ý hơn lại nằm ở chỗ khác: lượt tương tác với AI tăng gấp 6 lần trong khi người dùng chỉ tăng hơn gấp đôi.

Khoảng cách giữa hai tỷ lệ này cho thấy người dùng không chỉ đông hơn mà mỗi người đang dùng AI nhiều hơn, thường xuyên hơn và cho nhiều mục đích hơn, một dấu hiệu của sản phẩm đã chạm vào nhu cầu thật. Đó cũng là bối cảnh để nhìn vào sự phát triển của AI Hay sau một năm được Better Choice Awards vinh danh.

Trong năm qua, AI Hay tiếp tục mở rộng cả quy mô người dùng lẫn hệ sinh thái sản phẩm. Nền tảng hiện đã vượt mốc 22 triệu người dùng, tăng mạnh so với khoảng 15 triệu tại thời điểm nhận giải thưởng năm 2025. Đáng chú ý hơn, lượng tương tác với AI tăng gấp 6 lần, cho thấy người dùng không chỉ trải nghiệm mà đã quay trở lại sử dụng thường xuyên.

Song song với sự tăng trưởng đó, AI Hay cũng dần mở rộng vai trò của mình. Bên cạnh khả năng hỏi đáp bằng tiếng Việt, nền tảng bổ sung nhiều tính năng như đặt câu hỏi bằng hình ảnh, lưu trữ tài liệu trên AI Drive, tìm kiếm chuyên sâu, tạo sơ đồ tư duy hay infographic để phục vụ học tập và công việc.

Thay vì chạy theo việc bổ sung thật nhiều tính năng, AI Hay hướng tới giải quyết những nhu cầu rất cụ thể của người dùng Việt, giúp AI trở thành công cụ hỗ trợ thiết thực trong đời sống hằng ngày.

Danh hiệu "Kiến tạo xu hướng" được kiểm chứng bằng thời gian

Khi Better Choice Awards trao danh hiệu "Sản phẩm Công nghệ Kiến tạo Xu hướng" cho AI Hay, điều được ghi nhận không chỉ là một sản phẩm AI mới, mà là khả năng thúc đẩy một xu hướng sử dụng công nghệ mới.

Một năm sau, xu hướng ấy đã trở nên rõ nét hơn. AI không còn là công nghệ dành riêng cho những người yêu thích công nghệ, mà đang dần hiện diện trong công việc, học tập và nhiều hoạt động thường nhật.

Với AI Hay, sự tăng trưởng về người dùng và mức độ tương tác hiện tương đương các nền tảng AI quốc tế tại Đông Nam Á, và sản phẩm đã bắt đầu hợp tác với một số cơ quan hành chính để xây dựng không gian làm việc với AI phù hợp với bối cảnh Việt Nam. Những bước đi đó cho thấy một sản phẩm AI thuần Việt không chỉ giữ được đà giữa làn sóng công cụ ngoại, mà đang mở rộng sang các lĩnh vực đòi hỏi độ tin cậy cao hơn.

Đó cũng là tinh thần mà Better Choice Awards theo đuổi: tôn vinh những sản phẩm không chỉ tạo tiếng vang trong một thời điểm, mà có khả năng tạo ra giá trị lâu dài cho người dùng.

Sự phát triển của AI cũng đồng nghĩa với việc kỳ vọng của người dùng ngày càng cao. Những tính năng như tìm kiếm chuyên sâu, khai thác dữ liệu hay hỗ trợ các tác vụ phức tạp vẫn còn nhiều dư địa để hoàn thiện. Với AI Hay, việc mở rộng ứng dụng AI trong đời sống và giúp nhiều người Việt tiếp cận công nghệ dễ dàng hơn vẫn là hành trình dài phía trước.

Một năm sau khi được Better Choice Awards vinh danh, AI Hay không chỉ tăng trưởng về quy mô mà còn góp phần thay đổi cách người dùng tiếp cận AI. Từ một công nghệ mới mẻ, AI đang dần trở thành công cụ đồng hành trong học tập, công việc và cuộc sống.

Ở góc nhìn đó, danh hiệu "Sản phẩm Công nghệ Kiến tạo Xu hướng" không chỉ là sự ghi nhận cho những gì AI Hay đã làm được vào năm 2025, mà còn là một đánh giá tiếp tục được kiểm chứng bằng chính hành trình phát triển của nền tảng trong năm 2026.

Better Choice Awards là giải thưởng thường niên uy tín tầm cỡ quốc gia do Công ty cổ phần VCCorp phối hợp cùng Cục Đổi mới sáng tạo và Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia đồng tổ chức, dưới sự chỉ đạo của Bộ Khoa học và Công nghệ và UBND thành phố Hà Nội, được bảo trợ bởi Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.

Gala trao giải năm nay dự kiến sẽ là hoạt động điểm nhấn trong Ngày hội Đổi mới sáng tạo Quốc gia bắt đầu từ 1/10. Với chủ đề "Đổi mới sáng tạo vượt qua mọi biên giới" giải thưởng khẳng định tinh thần vượt qua mọi giới hạn, thúc đẩy đổi mới sáng tạo mạnh mẽ.

Better Choice Awards tôn vinh những doanh nghiệp, sản phẩm tiên phong sáng tạo, tạo khác biệt và phục vụ đúng nhu cầu của người tiêu dùng hiện đại - hướng tới phát triển bền vững và giá trị thiết thực.

Mọi thắc mắc trong quá trình tham gia đồng hành cùng giải thưởng, vui lòng liên hệ SĐT: 0934 231 276 và email duongngothuy@admicro.vn (Ms .Thùy Dương).