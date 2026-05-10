Tứ đại mỹ nhân cũng có ngày này: Diễn văn nghệ đám cưới hết mình, netizen cười hết hồn

Mới đây, một đoạn clip của aespa đang nhận được sự quan tâm đặc biệt. Cộng đồng mạng đang truyền tay nhau đoạn clip ghi lại khoảnh khắc vô cùng thú vị của các cô gái nhà SM tại một lễ cưới. Cụ thể, cả bốn thành viên aespa đã cùng nhau xuất hiện để chúc mừng ngày trọng đại của Giám đốc sáng tạo và nhà tạo mẫu tóc gắn bó với nhóm.

Đoạn video aespa hát đám cưới đang được chia sẻ rộng rãi

Không chỉ đến dự với tư cách khách mời thông thường, nhóm nhạc nữ còn trực tiếp khuấy động bầu không khí bằng một tiết mục văn nghệ mừng hạnh phúc cô dâu chú rể. Hành động này thể hiện tình cảm gắn bó và sự trân trọng của các thần tượng dành cho những nhân viên đã đồng hành cùng mình trong công việc. Thông thường tại các không gian tiệc cưới, những ca khúc mang giai điệu nhẹ nhàng, lãng mạn hay vui tươi về tình yêu sẽ là lựa chọn hàng đầu để gửi tặng nhân vật chính.

aespa xuất hiện tại một đám cưới

Tuy nhiên, bốn đại mỹ nhân aespa lại quyết định mang đến một bất ngờ lớn khi chọn diễn ca khúc Supernova. Thay vì hát những bản tình ca ngọt ngào êm dịu, nhóm lại cháy hết mình với một bản nhạc mang giai điệu điện tử xập xình, vũ đạo mạnh mẽ và concept cực kỳ cá tính. Trong đoạn clip, dù đang diện trang phục dự tiệc thanh lịch, các thành viên vẫn thực hiện vũ đạo vô cùng dứt khoát ngay trên lối đi sân khấu của không gian tiệc cưới, trước sự chứng kiến của đông đảo quan khách và hai nhân vật chính.

aespa biểu diễn hăng say

Đoạn clip hát chúc mừng này ngay lập tức được lan truyền với tốc độ chóng mặt và chia sẻ rộng rãi khắp các mạng xã hội. Netizen không khỏi bật cười trước màn trình diễn quá đỗi nhiệt tình và có phần độc lạ này. Nhiều bình luận đùa rằng aespa đi ăn cưới nhưng lại mang tinh thần chạy show biểu diễn âm nhạc, biến hôn lễ thành một mini concert của riêng mình. Dù tiết mục có phần khác biệt so với không khí cưới hỏi truyền thống, khán giả đều dành lời khen ngợi cho sự thân thiện, đáng yêu và nguồn năng lượng tích cực mà bốn cô gái mang lại.

Bản hit Supernova của aespa

Supernova là một trong những bản hit đình đám nhất của aespa. Ra mắt vào tháng 5 năm 2024, bài hát sở hữu giai điệu dance vô cùng bắt tai, kết hợp cùng tiếng bass mạnh mẽ và âm thanh điện tử đặc trưng mang đậm dấu ấn định hướng của nhóm.

Nhờ sức hút mãnh liệt, Supernova đã ghi nhận 294 giờ Perfect All-Kill (PAK), chễm chệ ở vị trí Top 7 trong lịch sử các bài hát có số giờ PAK cao nhất, đồng thời là ca khúc đầu tiên của nhóm chạm đỉnh #1 Melon Top 100.

Tính đến đầu năm 2025, bản nhạc này đã càn quét hàng loạt giải thưởng Daesang danh giá tại MAMA 2024, MelOn Music Awards 2024, Golden Disc Awards, Korean Music Awards 2025, D-Awards và Korea Grand Music Awards. Việc mang một bài hát với năng lượng vũ trụ bùng nổ cùng bảng thành tích đồ sộ như vậy vào một tiệc cưới quả thực đã tạo nên một dấu ấn khó quên.

aespa chuẩn bị trở lại đường đua âm nhạc

Bên cạnh sức hút từ đoạn clip hát đám cưới, aespa hiện đang là tâm điểm truyền thông với những kế hoạch âm nhạc hoành tráng chuẩn bị ra mắt. Người hâm mộ đang vô cùng háo hức trước thông tin nhóm chuẩn bị trở lại đường đua Kpop với full album thứ hai mang tên Lemonade.

Loạt ảnh concept quảng bá vừa được tung ra cũng nhanh chóng nhận về cơn mưa lời khen từ công chúng nhờ nhan sắc thăng hạng cùng tạo hình vô cùng ấn tượng. Đáng chú ý hơn cả, ca khúc mở đường cho dự án lần này là WDA sẽ có sự góp giọng của nam nghệ sĩ đình đám G-DRAGON.

Sự kết hợp giữa nhóm và G-DRAGON đang được chờ đợi

Sự kết hợp chưa từng có giữa nhóm nhạc nữ hàng đầu thế hệ mới và biểu tượng âm nhạc Kpop hứa hẹn sẽ tạo nên một cơn địa chấn thực sự trên các bảng xếp hạng toàn cầu. Khán giả đang mong đợi sự lột xác của aespa trong lần tái xuất này, tiếp tục khẳng định vị thế vững chắc của nhóm trên bản đồ âm nhạc thế giới.

