Từ cuộc gặp định mệnh đến ngày cưới, 10 năm của Ronaldo và Georgina xuất hiện điểm trùng hợp kỳ lạ không ai giải thích nổi

Georgina gọi đó là "định mệnh".

Bạn có tin vào duyên phận không? Hãy nhìn câu chuyện tình yêu của Cristiano Ronaldo và Georgina Rodríguez và điều đặc biệt ở con số 7 – một con số vốn gắn với sự nghiệp của Ronaldo và nay tiếp tục xuất hiện trong nhiều cột mốc của gia đình anh.

Bí mật được bật mí trước ngày cưới

Trong cuộc trò chuyện với Vogue trước ngày cưới, Cristiano Ronaldo và Georgina Rodríguez chia sẻ về căn nhà nghỉ hè mới của gia đình tại Cascais, Bồ Đào Nha. Cặp đôi nhận nhà vào tháng 7. Đáng chú ý hơn, căn nhà mất 7 năm để hoàn thiện.

Với Ronaldo, số 7 vốn đã quá quen thuộc. Đây là số áo gắn liền với hình ảnh của anh trong phần lớn sự nghiệp bóng đá. Vì vậy, khi những cột mốc quan trọng trong cuộc sống riêng tư cũng tình cờ liên quan đến con số này, Georgina xem đó như những dấu hiệu đẹp.

Tuy nhiên, câu chuyện của họ không đơn thuần được xây dựng bởi những con số. Cột mốc quan trọng nhất của cặp đôi lại là ngày 11/8, thời điểm họ tổ chức lễ cưới, đúng dịp kỷ niệm 10 năm ngày đầu tiên gặp nhau.

Năm 2016, Ronaldo khi ấy 31 tuổi bước vào một cửa hàng Gucci trên phố Serrano ở Madrid cùng con trai Cristiano Jr. Georgina, khi đó 22 tuổi, đang làm nhân viên bán hàng tại cửa hàng. Cô vốn không phải nhân viên được phân công làm việc ngày hôm đó mà chỉ đến thay một người bạn.

Georgina gọi đó là "định mệnh".

Ronaldo cũng nhớ rất rõ khoảnh khắc đầu tiên ấy. Anh kể mình đang quay lưng lại phía Georgina, sau đó bất chợt quay lại và hai người chạm mắt nhau.

"Tôi biết cô ấy là tình yêu của đời mình", Ronaldo chia sẻ. Georgina thì mô tả cuộc gặp ấy giống như một giấc mơ.

Từ một cuộc gặp tình cờ, họ dần trở thành một gia đình đông thành viên. Hai người có các con Eva, Mateo, Alana và cặp song sinh Bella, Ángel. Đáng tiếc, Ángel qua đời ngay sau khi chào đời vào năm 2022. Cristiano Jr. cũng là một phần quan trọng trong gia đình.

Georgina nói điều cô và Ronaldo luôn muốn các con hiểu là giá trị của việc từng có rất ít và cũng biết trân trọng khi có đủ đầy.

"Các con biết thời gian của chúng tôi thuộc về chúng". Đó cũng là lý do họ muốn các con trở thành những nhân vật trung tâm trong ngày cưới.

Một đám cưới không giống những gì người ta tưởng tượng

Với một cặp đôi có tổng cộng hơn 750 triệu người theo dõi trên Instagram, nhiều người có thể hình dung đám cưới của Ronaldo và Georgina sẽ là một sự kiện khổng lồ với hàng trăm khách mời nổi tiếng.

Nhưng họ lại lựa chọn điều ngược lại.

Đám cưới được tổ chức ngay tại phòng khách trong ngôi nhà của hai người. Georgina giải thích rằng đây là nơi gia đình cùng ăn sáng, ăn trưa, ăn tối và sống với nhau mỗi ngày. Cô muốn nhiều năm sau, các con vẫn có thể nhìn vào chiếc bàn ấy và nhớ rằng "một điều tuyệt vời đã xảy ra ở đây – nơi cha mẹ trao lời thề nguyện".

Georgina từng mơ về một đám cưới có lâu đài lớn, cỗ xe dài, váy cưới dài và vương miện phủ kim cương. Nhưng khi trưởng thành, cô nhận ra thứ mình muốn lại là một buổi lễ riêng tư bên người bạn đời và các con.

Bởi với họ, lâu đài, nhà cửa, đảo, ngựa hay những chiếc xe sang đều có thể sở hữu. Sự riêng tư mới là thứ hiếm hoi trong cuộc sống của một gia đình nổi tiếng.

Điều đó không có nghĩa Georgina từ bỏ những món trang sức xa xỉ. Cô vẫn sở hữu chiếc nhẫn đính hôn kim cương hình oval nổi bật và dự định đeo thêm một chiếc vòng cổ Chopard với viên kim cương 50 carat.

Trang phục cưới của cả gia đình cũng mang dấu ấn Gucci, thương hiệu gắn với cuộc gặp đầu tiên của Ronaldo và Georgina.

Sau buổi lễ, hai người đến Đền Đức Mẹ Fatima để nhận lời chúc phúc. Ronaldo cho biết anh thường tránh những nơi quá đông người vì sự chú ý của công chúng có thể khiến cả gia đình khó có được những phút giây riêng tư.

Đối với Ronaldo, đám cưới không nhất thiết phải thay đổi cuộc sống của họ. Nhưng anh thừa nhận rằng việc chính thức trở thành vợ chồng vẫn khiến hai người bước vào một "cấp độ khác".

Anh cũng đang nghĩ đến tương lai sau bóng đá. Sau 25 năm với rất nhiều hy sinh, Ronaldo cho biết mình muốn để lại một di sản đáng nhớ và dành nhiều thời gian hơn cho gia đình, du lịch, chơi padel và tận hưởng những thành quả mà cả hai đã cùng xây dựng.

Gặp nhau có thể là duyên, nhưng tình yêu được giữ lại bằng lựa chọn

Con số 7 có thể chỉ là một chuỗi trùng hợp thú vị trong câu chuyện của Ronaldo và Georgina. Nó có thể gắn với số áo, tháng nhận nhà hay những dấu mốc tình cờ xuất hiện trong cuộc sống. Không cần biến những điều ấy thành chuyện mê tín, người ta vẫn có thể nhìn nó như một cách rất đẹp để một cặp đôi ghi nhớ những chặng đường đã đi qua.

Bởi sau cùng, một mối quan hệ không được quyết định bởi một con số, mà bởi những lựa chọn được lặp lại mỗi ngày.

Ronaldo và Georgina gặp nhau trong một ngày mà cô vốn không phải làm việc tại Gucci. Từ khoảnh khắc tình cờ ấy, họ đã cùng nhau đi qua 10 năm, xây dựng gia đình, trải qua mất mát và tiếp tục lựa chọn ở bên nhau.

Ngày cưới, Ronaldo nói một câu giản dị: "Mỗi ngày đều là tuần trăng mật".

Có lẽ đó mới là ý nghĩa đẹp nhất của những "dấu hiệu" trong tình yêu. Không phải vì một con số có thể quyết định tương lai, mà bởi khi nhìn lại, con người luôn muốn tìm một điều gì đó để gọi tên những cuộc gặp gỡ đã thay đổi cuộc đời mình.

Và đôi khi, người ta gọi điều ấy là duyên.